Mourinho, da nemici a compagni | Ora si alleano per vincere tutto: scenario a sorpresa

Uno dei nemici di Mourinho potrebbe adesso diventare un giocatore della sua Roma, colpo di scena del mercato, ecco di chi si tratta

Quarto posto momentaneo in classifica per la Roma, a pari punti con il Napoli. 24 punti in 14 partite il bottino dei giallorossi, che hanno staccato anche il pass per i sedicesimi di finale di Europa League, competizione che proveranno a vincere dopo la finale persa lo scorso giugno. Dopo un inizio difficile è arrivata una continuità di risultati che fa ben sperare l’ambiente capitolino.

L’attacco può di nuovo contare sulla fantasia di Dybala mentre non sono mai mancate le reti di Lukaku, vero trascinatore e uomo in più che mancava a Mourinho. Un rapporto spesso conflittuale con il bomber belga, allenato anche al Chelsea e al Manchester United, come ha avuto con Zlatan Ibrahimovic, al punto da non dispiacersi della sua partenza l’anno prima del Triplete.

Il tecnico portoghese è un grande motivatore ma pretende molto da ogni giocatore in rosa. Spesso prende a bersaglio anche giocatori avversari, come è successo nella scorsa trasferta di Reggio Emilia nei confronti di Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo.

Numero uno a livello comunicativo, con il suo carisma Mourinho è in grado di coinvolgere su di sé tutta l’attenzione e favorire la coesione del gruppo spogliatoio quando le sfide si fanno più complicate.

La Roma in finale di Europa League con grande spirito di sacrificio

Con questo spirito la Roma è riuscita a compattarsi e raggiungere la finale della scorsa Europa League. Leggendario il catenaccio nel ritorno della semifinale in Germania contro il Leverkusen di Xabi Alonso.

Una partita che ha ricordato quella fatta dall’Inter a Barcellona l’anno del Triplete. Grande grinta e spirito di sacrificio per difendere la rete di vantaggio e passare il turno. In finale una gara equilibrata, persa solo ai rigori.

Acuna nel mirino della Roma, l’ex Siviglia possibile rinforzo per la difesa

In campo con i rivali del Siviglia c’era Marcos Acuna, terzino argentino che in estate è stato ad un passo dall’Aston Villa e che adesso è nel mirino del Wolverhampton. Gli spagnoli sono parecchio in difficoltà in Liga e potrebbero finire ultimi nel girone di Champions League.

Il club andaluso non vorrebbe privarsi di lui ma sono molti i club interessati al giocatore, tra cui, a sorpresa, anche la Roma, che potrebbe perdere Spinazzola, e che cerca un profilo d’esperienza per quella zona del campo. Mourinho potrebbe mettere da parte il brutto ricordo di quella notte e decidere di allenarlo.