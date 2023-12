Perin, addio a sorpresa | Si è liberato un posto in Champions League: clamoroso scambio di favori

Ormai da diverse stagioni secondo di Szczesny, il portiere italiano potrebbe cogliere l’occasione di andare a giocare in un top club.

Una carriera che agli arbori sembrava promettere qualcosa di grandioso, qualcosa che lo poteva far diventare almeno uno dei portieri più importanti del nostro campionato. Mattia Perin fa parlare di sé molto presto e in Serie A si fa notare al Genoa dal 2013 al 2018.

Nell’estate 2018, vista la contemporanea partenza di Gigi Buffon al Paris Saint Germain, la Juventus lo acquista per circa 12 milioni di euro e lo mette al fianco del polacco Szczesny. Il ruolo di Perin, però, è e resta quello di secondo, con diverse partite giocate tra Coppa Italia e campionato.

L’estate successiva, visto anche il ritorno a Torino di Buffon, la Juve lo vende al Benfica, ma il suo passaggio a Lisbona salta dopo le visite mediche. Lui resta a Torino come quarto portiere, dietro anche a Pinsoglio, ma a gennaio 2020 torna a Genova, sponda sempre rossoblù, e ci resta per un altro anno e mezzo.

Nell’estate 2021, con il secondo addio di Buffon, c’è il suo contemporaneo rientro alla Juventus, ma questa volta con la certezza del suo ruolo da vice. Mattia ormai ha preso piena consapevolezza di questa posizione, ma si è fatto sempre trovare pronto ogni volta che Allegri ha avuto bisogno di lui, sia quando lo impiega da titolare, sia quando è chiamato a prendere il posto di Szczesny.

Perin, ecco chi lo vuole in prestito

All’età di 31 anni, ormai, Perin ha raggiunto la sua piena maturità e si può tranquillamente affermare quanto sia un vero e proprio lusso avere, l’ex portiere del Genoa, come dodicesimo. Sicuramente può essere considerato il secondo portiere più affidabile e forte della Serie A (e non solo) che sarebbe titolare nella maggior parte delle altre compagini nostrane.

Non sarebbe certo una sorpresa se nei prossimi mesi, sia per gennaio che per giugno, dovessero pervenire in casa Juventus delle offerte concrete per Perin. Il portiere bianconero farebbe comodo a tante squadre che hanno difficoltà tra i pali, prima tra tutte il Barcellona che ha perso per tutto il resto della stagione Marc-André Ter Stegen.

Barcellona, una rinuncia per arrivare a Perin

L’estremo difensore tedesco si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico per risolvere i problemi che sta riscontrando alla parte bassa della schiena e che lo hanno costretto a saltare gli ultimi tre match ufficiali. Al suo posto, in queste partite, è stato impiegato Inaki Pena, ma l’idea del club blaugrana è quella di chiedere Mattia Perin in prestito alla Juventus.

Tra Barcellona e Juventus ci sono buoni rapporti consolidati da tempo, ma il Barça, per addolcire la posizione dei bianconeri, sarebbe disposto a defilarsi dalla corsa per il centrocampista del Manchester United, Donny Van de Beek, profilo che interessa fortemente alla Vecchia Signora e che è sempre piaciuto anche ai catalani.