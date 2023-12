Sarri, il Campione del Mondo ha detto SI | Arriva a zero euro, emergenza risolta

Continuano i problemi nel reparto difensivo per la Lazio che però potrebbe presto avere il suo nuovo rinforzo.

Sono diverse le squadre della nostra Serie A che devono fare i conti con i problemi riguardanti gli infortuni che stanno condizionando campionato e competizioni europee di molte compagini nostrane. Con il mercato di gennaio alle porte, in realtà, c’è la possibilità di placare l’emorragia di calciatori a disposizione che stanno affrontando alcuni allenatori del nostro campionato.

La Juventus dovrà mettere mano al portafogli per aumentare le opzioni di Allegri a centrocampo, mentre Milan, Roma, Lazio e Atalanta sono costrette a fare i conti con i problemi nel reparto arretrato. Ma, se per i giallorossi gli infortunati stanno pian piano rientrando, diversa è la situazione per le altre tre squadre.

Maurizio Sarri, per esempio, ha dovuto fare i conti, nelle ultime partite, con gli infortuni che hanno tenuto lontano dai campi di gioco la coppia di centrali titolare: Casale e Romagnoli. Il tecnico toscano si è affidato al duo tutto spagnolo composto da Gila e Patric ma, nelle gara di Coppa Italia contro il Genoa, anche quest’ultimo ha riportato un problema muscolare.

Patric, come riporta l’edizione di mercoledì mattina de Il Tempo, è in dubbio per la trasferta di sabato di campionato contro il Verona, ma anche per quella di mercoledì prossimo di Champions League a Madrid contro l’Atletico.

Lazio, cresce l’emergenza difesa

A Verona, comunque, dovrebbe tornare a disposizione Nicolò Casale che però è fermo dalla sconfitta di Champions, di fine ottobre, in terra olandese contro il Feyenord. Anche Alessio Romagnoli è sulla via del recupero, ma per rivederlo tra i convocati bisognerà attendere ancora un’altra settimana.

Attendendo il mercato di gennaio e qualche possibile mossa del Presidente Lotito, la Lazio potrebbe attingere dal mercato degli svincolati per regalare a Sarri un rinforzo in difesa di esperienza, carisma e leadership. Parliamo dell’ex Campione del Mondo con la Germania e d’Europa con il Bayern Monaco, Jerome Boateng.

Lazio, Jerome Boateng l’ultima idea per la difesa

Il fratello dell’ex milanista Kevin Prince, è stato accostato più volte a formazioni italiane in questo ultimo periodo, soprattutto dopo che in estate è rimasto svincolato al termine della sua esperienza biennale con la maglia del Lione. Jerome non gioca da mesi, ma la sua esperienza sarebbe utile a Sarri ed alla sua difesa rattoppata.

Recentemente, inoltre, Boateng si è pubblicizzato ed in qualche modo offerto al calcio ed al campionato italiano, dichiarando quanto e come gli piacerebbe provare l’esperienza della Serie A per chiudere in bellezza una carriera piena di soddisfazioni e successi.