Maignan: da tragedia a opportunità | Il portiere si dovrà operare, 4 mesi di stop

Notizia importante per il Milan in vista della Champions League: l’estremo difensore non sarà della partita.

A piccoli passi. Il Milan prova a risalire la china, dopo un periodo così complesso che ha messo in discussione tutto: giocatori, allenatore, operato della dirigenza. L’entusiasmo che aveva accompagnato l’inizio di stagione è andato perduto – nella spirale negativa che ha avvolto la squadra da ottobre, ma la buona notizia è che la vetta della classifica dista sei lunghezze, nonostante tutto.

I primi segnali di ripresa sono arrivati nel corso delle sfide interne contro Fiorentina e Frosinone, disputate tra le mura di San Siro che non erano apparse così amiche contro Juventus e Udinese. Due prove che assumono un valore importante anche a causa delle tante assenze dovute a infortuni, senza dimenticare la squalifica di Olivier Giroud (che rientrerà a Bergamo).

Tra le note positive degli ultimi impegni c’è anche Mike Maignan, autore di alcuni interventi decisivi e di un assist – giocata che è parte del repertorio – che ha lanciato Pulisic verso il 2-0 contro la squadra di Di Francesco. Quando il risultato era ancora ad armi bianche, il francese era riuscito ad evitare a Cuni il gol del vantaggio.

Un intervento che, seppur diverso nei modi, fa il paio con quello fatto allo scadere su Mandragora, stoppando la conclusione con la faccia. Parate a cui il francese ha abituato da quando è giunto in Italia nel 2021, ma che si sono viste di rado in quest’inizio di stagione, complicato anche per lui.

Infortunio

La speranza di Pioli che Magic Mike possa tornare a vestire i panni da supereroe anche nei prossimi impegni dei rossoneri, in particolar modo quello di Champions League contro il Newcastle. La situazione europea appare compromessa e solo un “aiuto” del Borussia Dortmund potrebbe regalare una speranza… sempre ammesso che il Milan riesca a sbancare St James’ Park.

Anche i bianconeri non se la passano bene a livello di infortuni, contro il PSG hanno dovuto rinunciare a ben dodici giocatori. E per l’ultima gara del gruppo F, Eddie Howe non potrà contare neanche sul proprio portiere titolar, Nick Pope.

Situazione

Nel corso della partita di Premier League contro il Manchester United di sabato scorso, il portiere inglese ha subito un infortunio alla spalla che lo terrà lontano dai campi per quattro mesi.

A confermarlo è stato lo stesso Howe in conferenza stampa: «È naturalmente giù perché abbiamo partite importanti in arrivo e ha gli Europei davanti a sé. Pensiamo a lui perché è un altro infortunio serio per noi. Non c’è dubbio che abbia bisogno di un’operazione quindi starà fuori per un periodo, pensiamo intorno ai quattro mesi».