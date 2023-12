Coman, clamoroso ritorno in Serie A | Hanno ufficializzato l’operazione: venduto per 15 milioni

Il Bayern Monaco chiude per un gioiello della Liga. A fargli posto, Kingsley Coman. L’ex Juventus potrebbe tornare in Serie A.

Il Bayern Monaco vola in Spagna e si avvicina alla chiusura della trattativa col Granada che potrebbe portare in Germania la prossima estate un giovane attaccante classe 2001. Un giovane attaccante, rispondente al nome di Bryan Zaragoza, che, legato al club iberico da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, è pronto a passare dalla lotta per la salvezza in Primera Division a quella per il titolo nazionale in Bundesliga.

Impegnato infatti nella corsa alla salvezza col suo Granada, attualmente penultimo nel massimo campionato spagnolo con appena sette punti conquistati dopo 15 partite, il 22enne potrebbe presto lasciare la formazione biancorossa in favore del club del presidente Herbert Hainer, disposto a tutto pur di portarlo in terra teutonica a partire dal prossimo 1 luglio.

Un talento cristallino, quello del giocatore nato a Malaga, attraverso la cui espressione la società andalusa spera di raggiungere quella salvezza che, distante ora come ora quattro punti, è il suo obiettivo dichiarato dopo la promozione conquistata la scorsa stagione grazie al primo posto in Segunda Division.

Una salvezza, al momento difficile da ottenere, visto il pessimo rendimento della squadra, che dovrà passare quasi inevitabilmente dai gol del numero 26 rojoblanco che, già autore di cinque reti e due assist in 14 partite di campionato disputate, è sicuramente uno degli elementi più importanti della rosa di Alexander Medina.

Bayern Monaco, se arriva Zaragoza, via Coman

Bryan Zaragoza, come detto, è uno degli obiettivi del Bayern Monaco in vista della prossima stagione. Valutato intorno ai 10 milioni di euro dal Granada, al quale è legato da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, l’attaccante spagnolo potrebbe legarsi al club bavarese già a gennaio per poi trasferirsi in Germania la prossima estate.

Una trattativa, quella per il classe 2001 iberico, che, qualora andasse in porto, obbligherebbe il tecnico della formazione teutonica, Thomas Tuchel, a sfoltire necessariamente il suo attacco del quale, non senza sorprese, risulta presentemente sacrificabile, Kingsley Coman.

Coman di nuovo in Serie A: Juventus e Milan sondano il terreno

Centrale nei piani del Bayern Monaco di Thomas Tuchel, ma considerato comunque cedibile, Kingsley Coman potrebbe, come detto, lasciare la Germania a fine stagione in virtù del possibile arrivo in Baviera di Bryan Zaragoza. Legato al club teutonico dall’agosto 2015, che lo prelevò dalla Juventus prima in prestito e poi a titolo definitivo, l’attaccante francese potrebbe clamorosamente tornare all’ombra bianconera della Mole a distanza di nove anni dal suo addio.

Un ritorno a Torino, accolto già calorosamente dai tifosi della Vecchia Signora la quale, stando a quanto venuto a galla in queste ore, dovrebbe però prima battere la concorrenza del Milan di Gerry Cardinale che, prossimo a dire addio a Giroud, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, dovrà necessariamente riempire la casella che l’attaccante francese lascerà libera alla fine della stagione.