Lotta contro un brutto male | Il bomber bianconero si confida in lacrime: spiegata la misteriosa assenza

Un’intervista sorprendente ha visto protagonista il centravanti bianconero che ha confessato di aver lottato a lungo contro un brutto male

La depressione è una malattia che coinvolge molti calciatori. Il successo e il conto in banca esorbitante non sempre fanno la felicità. Un lavoro come quello dello sportivo professionista può mettere in evidenza la fragilità interiore del soggetto coinvolto che si sente lontano dalle persone care ed è costretto a fare delle rinunce affettive per mettere in primo piano la propria carriera.

Sono diversi i campioni che hanno confessato di aver dovuto convivere con la depressione, sopraggiunta spesso all’apice della propria popolarità e di fronte a rendimenti eccellenti sul campo.

I talenti brasiliani Adriano e Ronaldo sono alcuni esempi, e spesso l’instabilità mentale ha avuto ripercussioni sul futuro professionale, basti pensare a quanto la carriera del primo giocatore citato sia finita velocemente.

Un altro caso rilevante è quello di Ilicic, che non ha superato l’arrivo del Covid, che ha colpito in maniera aggressiva la città di Bergamo, e non è stato in grado di riprendersi per un lungo periodo, nonostante il sostegno di mister Gasperini e di tutta la squadra, che in quella stagione è arrivata fino ai quarti di finale di Champions League.

Thauvin e la confessione: ha sofferto di depressione

Florian Thauvin, attaccante dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Canal+ a proposito del suo passato da calciatore e dell’esperienza in Messico: “Ho sofferto di depressione ma non me ne sono reso conto da solo. Quando ho fatto la scelta di andare in Messico, volevo trovare un po’ più di tranquillità, meno pressione, sia da parte dei tifosi che dei media”.

Ecco come ha scoperto di soffrire di depressione: “Erano le persone intorno a me che mi dicevano di andare a trovare qualcuno. Quando sono andato a trovare questa persona, tre mesi prima di lasciare Marsiglia, durante la conversazione, sono scoppiato in lacrime. Mi ha spiegato che soffrivo di depressione e ho cercato di guarire”.

Thauvin e la serenità ritrovata a Udine

Alla seconda stagione in Friuli, Thauvin sta ritrovando confidenza con il campo e con il goal. A segno su rigore contro il Lecce e di testa allo stadio Olimpico contro la Roma, sta dando il proprio contributo per la salvezza della sua squadra.

Con il ritorno in panchina di Cioffi l’Udinese ha iniziato a macinare punti e a ritrovare la rete, dopo un inizio di stagione difficile, soprattutto per il reparto offensivo.