Terremoto in Serie A | Aggressione e esonero: da oggi la panchina avrà un nuovo proprietario

Cambio di panchina in Serie A, dopo l’aggressione e l’esonero il ritorno in Italia di un tecnico preparato che si merita una grande chance

14 le giornate disputate nel nuovo campionato di Serie A. La lotta salvezza è più accesa che mai con molte squadre coinvolte per evitare la retrocessione. Ci sono già stati diversi cambi di panchina che hanno portato spesso l’effetto sperato. Ad esempio è il caso dell’Udinese che con il ritorno di Cioffi ha ritrovato entusiasmo e reti, dopo un inizio di stagione complicato soprattutto per il reparto offensivo che faceva molta fatica a segnare.

Sempre immischiata nei bassi fondi della classifica ma con un’identità nuovamente acquisita e la voglia di giocarsela alla pari con chiunque è l’Empoli che con Andreazzoli ha sbancato i proibitivi campi di Firenze e Napoli.

La Salernitana ha trovato contro la Lazio il primo successo stagionale ma a Firenze è arrivata una pesante sconfitta, con i campani mai in partita. Pippo Inzaghi sa che dovrà pretendere di più dalla sua squadra per migliorare la propria situazione.

Continua a barcollare Baroni che con il Verona ha strappato in extremis due pareggi, in casa al Bentegodi, contro il Lecce, e domenica scorsa a Udine. La vittoria manca dalla seconda giornata di campionato e l’esonero è comunque a un passo.

Fabio Grosso, è finita la sua parentesi sulla panchina del Lione

Fabio Grosso, invece, è già stato esonerato dal Lione. Un’avventura francese breve e negativa per il tecnico italiano che è stato vittima anche di un’aggressione da parte dei tifosi del Marsiglia e che ha fatto il giro del mondo.

Dopo aver riportato il Frosinone in Serie A la scorsa stagione dominando il campionato cadetto e aver detto di no alla proposta della Sampdoria, che al suo posto ha scelto Andrea Pirlo, ha voluto firmare per il club transalpino.

Fabio Grosso e il possibile ritorno a Palermo, stavolta da allenatore

Adesso Grosso potrebbe tornare ad allenare in Italia. In bilico la posizione di Corini sulla panchina del Palermo in Serie B e la società siciliana starebbe pensando a Fabio per provare ad acciuffare i play-off.

Grosso che a Palermo ha anche giocato da calciatore, prima di conquistare il Mondiale con la Nazionale italiano ed accasarsi alla Juventus, squadra con cui ha iniziato anche la sua parentesi da allenatore con la Primavera.