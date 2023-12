Pogba al Milan? | Sì, ma non è Paul: Pioli risolve i problemi a centrocampo col fuoriclasse

Il Milan si prepara ad accogliere il suo nuovo centrocampista. Gerry Cardinale accontenta Pioli con l’acquisto del nuovo Pogba.

La vittoria interna di sabato sera contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco ha portato un po’ di serenità in casa Milan dopo la pesante debacle in Champions League contro il Borussia Dortmund. Un successo fondamentale, quello ottenuto contro la formazione ciociara, che ha permesso ai rossoneri di tenersi in scia di Juventus ed Inter, distanti rispettivamente quattro e sei punti.

Nonostante una rosa ridotta all’osso dalla lunga serie di infortuni che ha interessato soprattutto i difensori centrali della rosa di Stefano Pioli, dei quali risulta attualmente disponibile solo Fikayo Tomori, il Diavolo è riuscito a portare a casa tre punti importantissimi che, qualora non fossero arrivati, avrebbero determinato quasi sicuramente l’esonero del tecnico parmigiano.

Stando infatti alle voci circolate in seguito, l’allenatore campione d’Italia nel 2022 avrebbe salvato, proprio grazie all’affermazione sulla squadra laziale, il proprio posto sulla panchina della società meneghina la quale, ormai a un passo dall’eliminazione in Champions League, non sta comunque escludendo la possibilità di allontanare il classe ’65 nel corso delle prossime settimane.

Un allontanamento che, qualora andasse in porto, impedirebbe a Stefano Pioli di vedere all’opera il nuovo centrocampista, attualmente militante in Ligue 1, che il patron Gerry Cardinale è pronto a portare a Milano nell’imminente sessione invernale di calciomercato che scatterà il mese prossimo.

Milan, non in difesa, ma a centrocampo: ecco la vera emergenza dei rossoneri

Se da un lato l’emergenza difensiva con la quale il Milan sta facendo i conti ormai da settimane risulta chiaramente il principale problema da risolvere, dall’altro ce n’è un’altra, probabilmente sfuggita a molti, riguardante la zona centrale del campo che, sebbene rinforzata dagli arrivi estivi di Reijnders e Loftus-Cheek e dalla consacrazione di Adli, risulta tuttora priva di quella qualità tanto desiderata dai tifosi rossoneri.

Una qualità che, esclusi l’olandese, l’inglese e il francese, Stefano Pioli non ritrova in quelli che, ora come ora, sono i panchinari della sua squadra, vale a dire Krunic, Bennacer, Musah e Pobega. Quattro elementi da lui comunque tenuti in considerazione, visti i tanti impegni, che però non garantiscono, almeno per ora, quell’apporto necessario per fare la differenza tanto in Italia quanto in Europa.

Milan, occhi su un talento della Ligue 1: può arrivare a gennaio

All’apertura della sessione invernale di trattative manca ancora qualche settimana, ma il Milan di Gerry Cardinale non perde tempo e mette nel mirino un giovane centrocampista francese militante nella selezione Under 19 del Le Havre.

Un centrocampista, rispondente al nome di Guy Noel Zohouri, che, stando a quanto riportato da Footmercato nei giorni scorsi, potrebbe sbarcare all’ombra rossonera della Madonnina già a gennaio. Gli uomini di mercato del Diavolo avrebbero infatti già incontrato l’entourage del classe 2007 nato a Saint-Maurice il quale, qualora la trattativa andasse in porto, verrebbe ovviamente collocato, almeno all’inizio, nella formazione Primavera guidata da Ignazio Abate.