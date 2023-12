Questa volta si fa: ritorna in Serie A | Bernardeschi ancora in Italia, ma non alla Juve

Federico Bernardeschi torna in Serie A. L’ex Juventus firma con il club del noto presidente. Trattativa in dirittura d’arrivo.

Passato al Toronto FC nel luglio 2022, Federico Bernardeschi non se la sta passando granché bene dall’altra parte dell’oceano. Accolto inizialmente in maniera calorosa dai tifosi canadesi, il classe ’94 ha poi col tempo tradito tutte le aspettative che erano state riposte su di lui.

Subito in gol all’esordio nel match contro i Charlotte Fc del 23 luglio 2022, l’ex attaccante della Juventus, che in Canada condivide tuttora lo spogliatoio con Lorenzo Insigne, non è successivamente riuscito ad imporsi con la maglia dei Reds addosso.

Un’affermazione mai raggiunta, quella nella Major League Soccer, che starebbe quindi convincendo il club nordamericano a rispedire in Italia il 29enne nato a Carrara che, ormai non più centrale nei suoi piani, potrebbe far ritorno nel massimo campionato nostrano per godersi gli ultimi anni di una carriera che avrebbe sicuramente potuto meritare di più.

Una carriera che, iniziata al Crotone, in Serie B, nella stagione 2013-2014, e proseguita poi tra Fiorentina e Juventus, potrebbe concludersi, come detto, in Serie A al servizio di una big pronta a ingaggiarlo, vista l’emergenza creatasi in attacco in seguito ai numerosi infortuni che hanno interessato la rosa del noto allenatore.

Bernardeschi presto in Serie A: al Toronto non serve più

Come detto, Federico Bernardeschi potrebbe presto tornare in Serie A. Un ritorno nel massimo campionato italiano che potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito già a gennaio qualora il Toronto accetti la proposta del club italiano impegnato nella corsa a un posto in Champions League.

Un club, attualmente a centro classifica, a quattro punti di distanza dalla zona europea, che, falcidiato dai numerosi infortuni che hanno interessato il suo reparto avanzato, è alla disperata ricerca di validi elementi che possano ampliare la sua rosa la quale, in vista della seconda parte di stagione, sarà impegnata non solo nella corsa a un posto nell’Europa dei grandi, ma anche negli ottavi di finale di Champions League e nei quarti di finale di Coppa Italia.

Lazio, idea Bernardeschi per gennaio: Sarri dice sì

La Lazio vola ai quarti di finale di Coppa Italia, ma continua a perdere pezzi: se da un lato infatti la vittoria interna contro il Genoa di qualche ore fa ha permesso ai biancocelesti di superare il turno e mettere in cassaforte la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Celtic e Cagliari, dall’altro ha fatto registrare un altro infortunio che costringerà Maurizio Sarri a ridisegnare la sua formazione in vista dei prossimi impegni contro Hellas Verona e Atletico Madrid.

Un infortunio, occorso a Gustav Isaksen al 27′ del primo tempo, che si aggiunge a quelli di Patric, Romagnoli, Luis Alberto e Zaccagni. Una brutta tegola, lo stop del duttile attaccante danese, che, unita soprattutto alle indisponibilità del Mago e dell’attaccante cesenate, potrebbe costringere Lotito a intervenire sul mercato dove, come detto, risulta disponibile Federico Bernardeschi il quale, giunto ormai ai titoli di coda della sua esperienza col Toronto, accetterebbe quasi sicuramente il trasferimento in prestito sulla sponda biancoceleste del Tevere.