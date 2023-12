Scontri allo stadio | Arriva l’ordinanza della Regione Campania: porte chiuse fino a fine stagione

Dopo gli accesi scontri tra le tifoserie allo stadio, arriva la sentenza della Regione Campania, porte chiuse sino alla fine del campionato

Non c’è pace negli stadi italiani (e non solo) per quanto riguarda gli scontri tra tifoserie. Questo si verifica soprattutto in occasione di incontri internazionali, l’ultimo dei quali, ad esempio, è avvenuto poco prima del fischio di inizio tra Napoli e Union Berlino, gara valevole per il girone di Champions League, disputata un mese fa allo Stadio Diego Armando Maradona e terminata in pareggio.

Tifosi stranieri che sono spesso irrispettosi anche nei confronti dei monumenti e dell’arte del nostro Paese, come è accaduto da parte dei supporter del Feyenoord a Roma quando hanno affrontato sia la squadra di José Mourinho che quella di Maurizio Sarri.

Ma non solo, soprattutto in contesti di provincia e in partite sentite gli sfottò tra tifoserie sono all’ordine del giorno, con possibili conseguenti scontri. La Lega Pro e la Serie D sono i campionati più soggetti a questi episodi.

Non solo derby ma anche tifoserie affiliate fanno sì che ci siano provocazioni e si arrivi a quanto è successo nella partita che ha visto protagoniste la Casertana e il Foggia, tra le gare di punta del girone C.

Cosa è successo a Caserta durante la gara contro il Foggia

A Caserta è successo che, dopo un primo tempo di insulti reciproci da parte di entrambe le tifoserie, i tifosi ospiti hanno tirato dei petardi verso il settore occupato dai casertani, che hanno risposto forzando i cancelli che danno sul campo e correndo verso i foggiani.

Una reazione improvvisa e istintiva che ha spaventato gli altri spettatori presenti, in uno stadio che godeva pure di un’ottima cornice di pubblico per una partita che vedeva coinvolte due squadre con due rose di alto livello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rompipallone.it (@rompipallone.it)

Un ferito negli scontri, ecco le possibili conseguenze per i tifosi

Dopo l’intervallo la partita è stata ferma per quasi un’ora per ristabilire l’ordine, visto anche l’intervento della polizia antisommossa e la presenza perfino di un ferito durante gli scontri.

Entrambe le squadre rischiano delle sanzioni pesanti, al punto da dovere terminare la stagione a porte chiuse. Le immagini sono fornite dalla pagina social, molto seguita, de Ilrompipallone.it, che racconta anche i lati buoni del calcio di provincia.