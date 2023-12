Balotelli, un dramma dopo l’altro | Licenziato dopo il suo incidente: il motivo è clamoroso

Prima lo spaventoso incidente da cui è uscito per fortuna illeso, ma con tanta paura. Ora, la decisione irrevocabile del suo club.

“Balotellate”. Esattamente come era già successo con “Cassanate”, qualche anno fa fu coniato un nuovo neologismo che andava a racchiudere in un’unica parola tutti i comportamenti sopra le righe, giusto per usare un pallido eufemismo, del calciatore Mario Balotelli, talento dalle potenzialità indiscusse e indiscutibili, ma che a causa del suo carattere non è riuscito a diventare un top player assoluto come avrebbe potuto.

E, così, esattamente come per Antonio Cassano, Adriano ed altri grandi giocatori dal talento immenso, anche di Mario Balotelli, a conti fatti, si è finito più per parlare per i comportamenti fuori dal campo (tra gossip, cronache rosa, litigi con compagni, allenatori e dirigenti, guasconate in discoteche, pub e luoghi pubblici) che delle sue performance all’interno del terreno di gioco.

Una carriera comunque importante, in cui ha giocato e vinto con le maglie di Inter, Manchester City, Milan e Nazionale Italiana, ma in cui non ha raggiunto i traguardi e i risultati che avrebbe potuto per una testa non completamente centrata sul calcio e sul professionismo ai massimi livelli.

Nel corso della sua vita, purtroppo, Balotelli ha fatto parlare molto di sé anche per alcuni violenti incidenti stradali in cui si è temuto davvero il peggio. L’ultimo si è verificato giovedì 23 novembre scorso quando, intorno alle ore 20.30, l’ex calciatore di Milan e Inter è finito fuori strada con la sua auto in via Orzinuovi, nella sua Brescia.

Balotelli, ecco i dettagli dell’incidente

La sua auto, un’Audi A4 nera, è andata completamente distrutta, ma lui ne è uscito dalla lamiere, sano e salvo, praticamente illeso. Al momento Balotelli, anche in quei giorni, è infortunato ed il suo club, l’Adana Demirspor, gli aveva dato il permesso di passare qualche giorno in Italia. Secondo il Giornale di Brescia, Balotelli ha perso il controllo della sua vettura ed è andato a sbattere violentemente contro un muretto che delimitava la carreggiata.

Per fortuna di Mario, al momento dello schianto, gli airbag sono entrati in funzione tanto da salvargli praticamente la vita e, addirittura, fare in modo che lui non riportasse alcuna frattura e/o ferita. L’attaccante è poi uscito dall’auto barcollando, i passanti lo hanno soccorso ed hanno chiamato l’ambulanza. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e la Polizia Locale. Questi ultimi avrebbero invitato Balotelli a sottoporsi all’alcol test, ma lui si è rifiutato categoricamente.

Adana, via Kluivert. Ecco il nome del nuovo allenatore

Altra disavventura, quindi per Balotelli che ora, al rientro in Turchia, non troverà più il suo vecchio allenatore, Patrick Kluivert. L’ex giocatore di Ajax, Barcellona e Milan, arrivato in estate al posto di Vincenzo Montella, infatti, è stato esonerato dal club turco, quinto in classifica con 23 punti in 14 partite e l’ultima sconfitta subita in casa per 3-2.

Al momento non è ancora noto il nome del nuovo allenatore dell’Adana Demirspor, ma a raggiungere Mario Balotelli nel suo club turco potrebbe essere un altro italiano. In pole per la panchina, infatti, ci sarebbe l’ex Pallone d’Oro, Fabio Cannavaro.