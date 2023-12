Lo stanno prendendo rotto | Giuntoli, l’infortunio non ti frena: pronti 5 anni di contratto

Nonostante i problemi fisici delle ultime ore, la Juventus è ancor convinta su un profilo che arricchirebbe l’attuale rosa.

Il campionato di calcio di Serie A viveva un weekend importante e che poteva dare delle risposte fondamentali per quello che potrà succedere da qui a fine maggio. La trasferta dell’Inter a Napoli e il match della Juventus a Monza, squadra contro cui lo scorso anno i bianconeri persero due partite su due, erano molto attese per capire qualcosa in più sullo stato attuale delle pretendenti allo Scudetto.

L’Inter ha offerto l’ennesima prova di grande forza e si è confermata la favorita numero uno per la vittoria finale. La Juventus, però, dal canto suo, ha dimostrato di non voler assolutamente mollare, di stare attaccata al treno Scudetto e di continuare a subire pochi gol ed a vincere le partite, pur non esprimendosi nel migliore dei modi possibili dal punto di vista estetico.

Poco conta. La classifica continua a dire che l’Inter comanda e la Juve segue a soli due punti di distacco e per ora sarà un’affare tra le due super rivali di sempre. I bianconeri, però, sanno benissimo che, almeno fin qui, al netto anche della mancanza di impegni europei infrasettimanali, la squadra sta andando forse oltre le proprie possibilità e l’attuale rosa non è all’altezza, almeno qualitativamente e numericamente, per competere con i nerazzurri.

La società sa che a gennaio, soprattutto a centrocampo dove ci saranno dalle assenze pesanti da qui fino al termine della stagione, dovrà battere dei colpi importanti sul mercato in entrata per migliorare la rosa, aggiungendo qualità e garantendo a Massimiliano Allegri di poter avere opzioni e carte in più da giocarsi.

Juve, ecco i nomi per gennaio

I nomi che continuano a circolare per la mediana, oltre ai vari Sudakov, Bernardeschi e Sancho che andrebbero ad aumentare la qualità e l’imprevedibilità dell’attacco bianconero, sono quelli di Kalvin Philipps del Manchester City e Hojbjerg del Tottenham.

I primi darebbero la possibilità ad Allegri di costruire, volendo anche a partita in corso, una squadra un po’ più camaleontica che possa passare dall’attuale 352 ad un 343 più imprevedibile e offensivo, specie nelle partite un po’ più semplici contro delle difese chiuse. I secondi sono le prime scelte del tecnico livornese per il centrocampo.

Infortunio che può aiutare la Juve? Ecco la situazione

Un altro nome che continua a circolare con insistenza per la mediana della Juve, però, è anche quello di Fabian Ruiz del Paris Saint Germain. L’ex centrocampista del Napoli continua a non recitare un ruolo chiave nel PSG e vorrebbe una squadra che lo possa far giocare un po’ di più anche in vista dell’Europeo dell’estate prossima.

Ecco perché l’opzione Juve è una possibilità che lo spagnolo continua a guardare con interesse. Nel match di domenica contro il Le Havre, intanto, Ruiz è uscito anzitempo dal terreno di gioco per una lussazione alla spalla destra. Il club parigino ha escluso fratture e i tempi di recupero del centrocampista saranno stabiliti dopo ulteriori esami, ma è in dubbio che questo infortunio possa favorire Giuntoli e i bianconeri circa un’eventuale approdo a Torino del calciatore.