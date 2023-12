Se non gioco me ne vado | Allegri ‘ricattato’ dal gioiello: ultimatum con scadenza a gennaio

Il giocatore non ne può più di Massimiliano Allegri: ha già fatto le valigie. La Juventus valuta la cessione già a gennaio.

La corsa scudetto condotta a braccetto con l’Inter di Simone Inzaghi, sta galvanizzando e non poco la Juventus di Massimiliano Allegri che, reduce dalla soffertissima vittoria di venerdì sera sul campo del Monza, occupa ormai stabilmente il secondo posto in classifica alle spalle dei nerazzurri.

Un secondo posto, frutto, ora come ora, dei nove risultati utili consecutivi portati a casa nelle ultime nove partite (sette vittorie e due pareggi), che inizia forse a stare stretto a una formazione partita inizialmente con il solo obiettivo di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.

Una qualificazione alla massima competizione continentale che, raggiunta sul campo lo scorso anno ma sfumata a causa dei dieci punti di penalizzazione, potrebbe forse passare anche per il big match casalingo di venerdì sera contro l’altalenante Napoli di Walter Mazzarri.

Un Napoli che, reduce dalle due pesanti disfatte contro Inter e Real Madrid, giungerà all’Allianz Stadium con l’ovvio obiettivo di conquistare un successo che, qualora arrivasse, gli permetterebbe di riappropriarsi, seppur solo temporaneamente, del quarto posto in graduatoria, attualmente occupato dalla rediviva Roma di José Mourinho.

Juventus, sempre più spazio ai giovani: Allegri si fida della sua linea verde

Se da un lato i vari Szczesny, Alex Sandro, Danilo e Rabiot rappresentano i fedelissimi del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dall’altro c’è un nutrito gruppo di giovani al quale l’allenatore toscano sembra fare sempre più affidamento. Dallo squalificato Fagioli, passando per il quasi ormai intoccabile Miretti, fino a Cambiaso, Iling Junior, Yildiz e Nicolussi Caviglia, sono infatti vari i giovani al quale il manager classe ’67 sta dando sempre più spazio con la maglia della prima squadra bianconera addosso.

Uno spazio sempre più ampio, quello concesso agli elementi componenti la linea verde della Vecchia Signora, dettato senza alcun’ombra di dubbio dalla voglia della società del neo presidente Gianluca Ferrero di rinnovarsi e soprattutto riaffermarsi a distanza di due anni dalle vittorie in Coppa Italia e Supercoppa Italiana conquistate durante la stagione 2020-2021.

Juventus, sirene inglesi per Yildiz: due big della Premier League strizzano l’occhio al giocatore turco

Ormai stabilmente nel giro della prima squadra, con la quale è già sceso in campo cinque volte in questo primo scorcio di stagione, Kenan Yildiz è sicuramente uno degli elementi più interessanti della Juventus di Massimiliano Allegri.

Nonostante sia stato impiegato per appena 36 minuti dal tecnico bianconero, il giocatore turco, stando a quanto riportato recentemente dal Daily Mirror, sarebbe finito nel mirino di Liverpool e Arsenal che, impressionate dalle sue qualità, starebbero maturando l’idea di fare un tentativo per lui già a gennaio. La Vecchia Signora considera, ora come ora, incedibile il suo classe 2005 per il quale, però, potrebbe sedersi a tavolino in caso di offerta vantaggiosa. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.