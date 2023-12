Mourinho, ti ricordi la lite epocale? | Ora firma in Serie C per non ritirarsi: triste declino

Protagonista di una storica lite con José Mourinho, adesso riparte dalla Lega Pro, una nuova avventura per lui

José Mourinho si è sempre contraddistinto per non avere peli sulla lingua e per la sua capacità di pungere gli avversari con dichiarazioni forti e provocatorie e con gesti eclatanti a bordo campo. Una carriera da vincente e da grande motivatore per le squadre che si è trovato ad allenare, prendendosi sempre la responsabilità anche quando i risultati erano negativi.

Adesso è alla terza stagione sulla panchina della Roma, dopo aver ottenuto due sesti posti consecutivi e due finali nelle competizioni europee. I giallorossi sono momentaneamente al quarto posto a pari punti con il Napoli.

La vittoria sul campo di Reggio Emilia contro il Sassuolo dello scorso weekend è avvenuto non senza polemiche, con il tecnico portoghese che si è scagliato contro il capitano avversario Domenico Berardi a fine partita.

Solo l’ultimo degli episodi che lo vedono complice, lontano dai fasti della sua esperienza all’Inter quando quasi ogni settimana aveva da fare spettacolo ed essere accentratore mediatico del campionato italiano.

Lo Monaco?

Uno di questi è datato settembre 2008. L’Inter affronta il Catania e il direttore sportivo dei siciliani Pietro Lo Monaco dichiarò che Mou era da prendere a bastonate tra i denti.

La risposta del tecnico non esitò ad arrivare: “Lo Monaco? Io conosco Bayern Monaco, GP di Monaco, Monaco di Tibet… Non conosco altro Monaco, se qualcuno vuole parlare di me, deve pagare“.

Lo Monaco e la sua nuova avventura professionale, riparte dalla Lega Pro

Di recente Pietro Lo Monaco è tornato sulla vicenda e ha specificato: “Lui mi conosceva benissimo, anche perché qualche anno prima io andai a Bratislava a vedere gli Europei Under 21 e lui faceva l’osservatore. Ci conoscemmo lì. È un paraculo, lo ripeto. In quell’Inter-Catania ad un certo punto il mio preparatore atletico mi disse che Mourinho lo aveva salutato e sapeva chi fosse, questo perché lui studia ogni elemento delle squadre che affronta, anche i dirigenti. Anche per questo lui mi conosceva, ma ha fatto il personaggio“.

Adesso l’ex direttore sportivo del Catania è in trattativa con il Novara, squadra che adesso milita in Lega Pro. Si prospetta l’ipotesi di una nuova affascinante sfida lavorativa per lui, sempre con un club di provincia.