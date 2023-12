Lukaku: è già game over | Il dettaglio non lascia interpretazioni, Giuntoli affonda il colpo

Lukaku-Roma, è già finita: l’errore commesso costa caro all’attaccante belga. Giuntoli drizza le orecchie e monitora la situazione.

Reduce da una striscia di tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare di campionato disputate, la Roma di José Mourinho si gode il quarto posto in campionato, a quota 24 punti, in coabitazione col Napoli di Walter Mazzarri.

Un quarto posto, raggiunto dopo un inizio alquanto altalenante, che rappresenta l’obiettivo stagionale minimo della formazione capitolina, la quale dovrà ora portare avanti quanto di buono fatto finora per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.

Una qualificazione alla massima competizione continentale per club, che all’ombra giallorossa del Colosseo manca dall’annata 2018-2019, che passerà inevitabilmente anche dall’importante gara interna di domenica sera contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano che, attualmente sesta a quota 23, giungerà sul prato dell’Olimpico dalle due vittorie consecutive, conquistate tra Serie A e Conference League, contro Salernitana e Genk.

Un match da non sbagliare, quello contro la Viola, per gli uomini di José Mourinho il quale spera di ritrovare al più presto i gol di Romelu Lukaku che, arrivato nella Capitale lo scorso 30 agosto, non inserisce il proprio nome nel tabellino di una gara di Serie A dalla vittoria per 2-1 contro il Lecce dello scorso 5 novembre.

Roma, Lukaku non resterà: i Friedkin hanno altri piani

In gol nell’ultima gara di Europa League, pareggiata 1-1 sul campo del Servette, ma a secco in campionato da un mese, Romelu Lukaku non verrà confermato tra le file della Roma la prossima stagione. Arrivato in riva al Tevere lo scorso agosto con la formula del prestito secco dal Chelsea, l’attaccante belga tornerà quasi sicuramente in Inghilterra al termine del campionato (non è da escludere un nuovo interesse per lui da parte della Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli).

Stando a quanto emerso in queste ore, la famiglia Friedkin avrebbe infatti già preso la decisione di non voler confermare in squadra il forte attaccante classe ’93 il quale, sebbene utilissimo alla causa, risulta chiaramente fuori portata per le finanze della società giallorossa la quale, per altri motivi, dovrebbe rinunciare anche ad Azmoun, attualmente in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen, e Belotti, rivelatosi completamente inutile nei piani di José Mourinho.

Roma, via Lukaku, Azmoun e Belotti: fari puntati su Guirassy dello Stoccarda

Al termine della stagione, come detto, la Roma della famiglia Friedkin dovrebbe rinunciare a Romelu Lukaku, Sardar Azmoun e Andrea Belotti. Tre attaccanti, di cui solo il primo tuttora intoccabile per José Mourinho i quali, per vari motivi, dovrebbero lasciare la Capitale a partire dall’1 luglio 2024. Visto il ritorno ormai imminente di Tammy Abraham e le conferme di Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy, il club giallorosso, stando a quanto riferito da Tuttosport, ha infatti fatto capire di voler rinunciare ai tre attaccanti per tentare il colpo Serhou Guirassy dallo Stoccarda.

Valutato 40 milioni di euro dalla squadra tedesca attualmente terza in Bundesliga, con la cui maglia ha segnato già 16 gol in 11 partite di campionato disputate, il classe ’96 guineano potrebbe essere il fiore all’occhiello della Roma del prossimo anno la quale, com’è chiaro, potrà però procedere al suo acquisto solo grazie ai soldi che arriveranno in caso di qualificazione alla prossima Champions League.