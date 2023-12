“Ripigliati” | Leao, lite social contro il cronista TV: la risposta non si è fatta attendere

L’attaccante del Milan, ancora infortunato, è stato protagonista di un curioso e piccante siparietto sui social.

Si è infortunato lo scorso 11 novembre nella gara del suo Milan a Lecce, ma il suo rientro in campo ancora non è arrivato ed i rossoneri hanno sentito parecchio la sua mancanza soprattutto nella decisiva gara di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Rafael Leao, nel bene o nel male, è sempre protagonista ogni volta che si parla di Milan, anche quando non gioca. Quando è in campo fa la differenza, ma per molti non ancora abbastanza e non ancora come potrebbe farla se riuscisse a raschiare il fondo di tutte le sue enormi potenzialità. Quando non gioca, però, troppo spesso la squadra rossonera sente la sua mancanza, venendo a mancare la fonte principale di fantasia ed imprevedibilità.

E, se nelle gare di campionato contro Fiorentina e Frosinone, anche senza Leao il Milan è riuscito a portare a casa i tre punti, continuando la sua rincorsa dietro a Inter e Juventus, la sua mancanza si è sentita molto di più, come detto, nel match decisivo di Champions contro il Dortmund. Match che i rossoneri hanno giocato bene, ma senza riuscire a sfruttare al meglio tutte le occasioni che hanno costruito lì davanti.

Leao, proprio nel match di coppa precedente contro il Paris Saint Germain, aveva fatto finalmente la differenza anche in Europa ed era pronto a farla anche contro i gialloneri. L’infortunio muscolare di Lecce però lo ha costretto al forfait e ha privato il Milan del suo calciatore più forte. Ora, il rientro dovrebbe essere alle porte e contro il Newcastle i rossoneri dovrebbero tornare ad avere a disposizione Leao, per cercare l’impresa.

Leao, la risposta a Marianella

Anche quando non gioca, però, il portoghese fa discutere e parlare di sé. In queste partite del Milan, in cui non è potuto scendere in campo, lo abbiamo visto a bordocampo esultare con lo staff e gli altri compagni di squadra per il gol del Diavolo. Nelle ultime ore, però, si è reso protagonista anche di un siparietto social, esattamente su X, quello che fino a qualche mese fa si chiamava Twitter.

Il telecronista e giornalista di Sky, Massimo Marianella, infatti, aveva pubblicato qualche giorno fa un post in cui ironicamente commentava le prestazioni in campo di Luka Jovic, dicendo che il Milan avrebbe aspettato ancora a lungo per vedere un gol del centravanti serbo.

Leao, il commento di un utente

Post per nulla profetico visto che Jovic si è poi sbloccato subito dopo, nel match di sabato sera contro il Frosinone. Leao ha colto subito la palla al balzo e, pochi secondi dopo il gol del centravanti serbo, ha retwittato la frase di Marianella con una faccina che ride sottosopra. Un’emoji che voleva essere anche un personale commento dell’attaccante portoghese.

Un retroscena social un po’ particolare, ma di certo non provocatorio e malizioso da parte di Leao che è sembrato molto più una difesa verso il suo compagno di squadra piuttosto che un attacco personale al giornalista di Sky. Alcuni utenti, però, non l’hanno presa benissimo e qualcuno ha commentato il post di Leao in maniera ironica. Un “ripigliati” riferito a Leao, infatti, è apparso sotto il suo post.