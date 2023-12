Commisso, scoperte carte false per averlo | Giuntoli non ci sta, pronto il provvedimento

Scontro tra Fiorentina e Juventus per acquistare il forte centrocampista, pronto il rilancio di Commisso con Giuntoli a guardare l’evolversi della situazione

Deriva dai tempi di Roberto Baggio e del suo passaggio in bianconero con mille polemiche l’astio tra Fiorentina e Juventus con le sfide tra le due squadre che sono sempre state avvincenti e molto combattute, con il tifo viola pronto a farsi sentire ogni volta che la Vecchia Signora si presenta allo Stadio Artemio Franchi.

Negli ultimi anni i due club sono stati protagonisti di alcune trattative di mercato con la Juventus che ha acquistato alcuni giocatori chiave della Fiorentina, da Bernardeschi a Federico Chiesa sino a Vlahovic, riuscendo ad accaparrarseli solo di fronte alla forte volontà dei diretti interessati e ad offerte congrue.

L’attuale presidente italo-americano viola Commisso, inoltre, non ha mai lesinato frecciatine nei confronti del club torinese, entrando nello spirito di una rivalità tra le più forti in Italia.

Una Fiorentina che punta a diventare sempre più competitiva e con Vincenzo Italiano si è imposta nei vertici del calcio italiano e ha raggiunto dopo tanto tempo una finale internazionale, in Conference League.

Laurienté nel mirino di Fiorentina e Juventus

La Nazione ha fatto il punto su quella che è la situazione in casa Fiorentina in vista del prossimo mercato di gennaio. Secondo il quotidiano, il club segue da vicino Armand Laurienté e un contatto con il Sassuolo c’è già stato.

Nel mirino del centrocampista c’è anche però la Juventus che è carente di interpreti in quel ruolo e si prospetta un’altra sfida tra le due squadre, con la Fiorentina che si è detta al momento disposta a intavolare una trattativa solo in caso dell’apertura a un prestito.

La Fiorentina continua a giocare bene ma manca una punta

Stagione attuale che è iniziata sulla falsariga della precedente dal punto di vista dei risultati con la Viola a ridosso della zona Europa ma con l’assenza di una punta che sia letale in area di rigore come era lo scorso anno Cabral.

Italiano continua ad alternare N’Zola e Beltran che al momento non stanno dando garanzie realizzative con l’intero reparto che deve puntare sulla fantasia e sulla classe di Nico Gonzalez per scardinare le difese avversarie. Chissà se il mercato invernale porterà forze fresche anche in attacco per poter puntare in alto.