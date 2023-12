Lo scelse Andrea Agnelli in persona | Ora si ritira: decisa la data della sua ultima partita

Arriva il ritiro per il giocatore su cui scelse di investire Andrea Agnelli, adesso per lui un nuovo capitolo, decisa la data dell’ultima gara.

Andrea Agnelli è stato protagonista di un ciclo vincente come presidente della Juventus. Prima del triste epilogo di un anno fa, con la conseguente squalifica e l’avvicendamento societario con un nuovo inizio per i bianconeri e una sorta di anno zero in questa stagione in cui i bianconeri non partecipano alle coppe europee, Andrea ha formato una squadra che ha vinto in Italia ed è arrivato ai vertici del calcio internazionale.

L’inaugurazione dello stadio di proprietà con una commovente cerimonia con le leggende Boniperti e Alex Del Piero che ha chiuso la sua carriera da calciatore tornando a vincere lo Scudetto con la sua Juventus che aveva guidato anche in Serie B solo pochi anni prima.

Con Antonio Conte è arrivato prima un insperato Scudetto con la Juventus che ha chiuso il campionato imbattuta e poi da lì è iniziato il dominio con una squadra che si è rinforzata anno dopo anno, grazie all’intuito di Beppe Marotta e poi di Fabio Paratici.

Due volte poi in finale di Champions League con Max Allegri in panchina e altrettante sconfitte contro le spagnole Barcellona e Real Madrid. Traguardi importanti che hanno reso la Juventus di nuovo uno dei club più titolati e celebri del Mondo.

Bonucci, colpo di Agnelli, e perno della Juventus per un decennio

Uno dei primi colpi della sua presidenza è stato Leonardo Bonucci, acquistato dal Bari. Il difensore centrale è poi esploso in bianconero diventando il perno anche della Nazionale insieme ai compagni di squadra Barzagli e Chiellini.

L’addio non senza polemiche nel mercato estivo ha visto Bonucci accasarsi all’Union Berlino che non sta replicando i numeri che hanno permesso al club di qualificarsi alla Champions League. Capitato nel girone del Napoli, l’Union è già fuori dalla corsa agli ottavi.

Bonucci dice addio alla Champions League, ammonito e costretto a saltare il Real

Nel recupero del primo tempo dell’ultima gara disputata questo mercoledì a Braga, in Portogallo, Bonucci è stato ammonito, protestando dalla panchina.

Era diffidato e quindi salterà l’ultima gara del girone contro il Real Madrid. Si chiude così, probabilmente, anche la sua carriera in Champions League, dopo 87 presenze e 3 gol nella massima competizione europea per club.