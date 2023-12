Allegri, desiderio esaudito | Preso Hojbjerg ma sacrificano il top player: mozzato l’attacco

La Juventus prende Pierre-Emile Hojbjerg, ma sacrifica la sua stella più brillante. Giuntoli rinforza il centrocampo, ma indebolisce l’attacco.

La vittoria esterna contro il Monza di venerdì sera ha permesso alla Juventus di Massimiliano Allegri, in seguito al successo dell’Inter sul campo del Napoli di qualche ora fa, di tenersi in scia dei nerazzurri a meno due dal loro primo posto.

Un’affermazione, quella ottenuta sul campo dell’U-Power Stadium, che se da un lato ha consentito alla Vecchia Signora di potare avanti la propria striscia di risultati utili consecutivi, fatta di sette vittorie e due pareggi, dall’altro ha messo come sempre in mostra tutti i problemi di una squadra completamente priva, nella zona centrale del campo, di elementi in grado di velocizzare e vivacizzare il suo gioco.

Nonostante i risultati diano ora come ora ragione ai vari Locatelli, Rabiot e McKennie, è infatti chiaro come il centrocampo bianconero abbia bisogno di elementi che portino estro e fantasia al servizio di un allenatore, Allegri, al quale va il merito di aver saputo amalgamare in maniera perfetta un gruppo che, nonostante la J di Juventus stampata sul petto, non sembrava, almeno all’inizio, avere le carte in regola per competere per lo scudetto.

Uno scudetto che, non considerato in principio come obiettivo stagionale, sta comunque prendendo piede, seppur ancora silenziosamente, nelle intenzioni della società del presidente Ferrero la quale, nell’imminente sessione invernale di trattative che scatterà a gennaio, potrebbe regalare al suo allenatore quel Pierre-Emile Hojbjerg, attualmente impegnato in Premier League col Tottenham.

Juventus, occhi su Hojbjerg del Tottenham: gli Spurs propongono uno scambio

Pierre-Emile Hojbjerg è da tempo l’obiettivo dichiarato della Juventus di Gianluca Ferrero. Seguito già in estate dal nuovo direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli, il centrocampista danese potrebbe presto sbarcare a Torino mediante uno scambio proposto dagli Spurs.

Sbalordito dalle ottime prestazioni offerte in questo primo scorcio di stagione da un giovane attaccante bianconero, il club londinese avrebbe infatti proposto alla Vecchia Signora una trattativa sulla base di 12 milioni di euro più, appunto, Hojbjerg. Una trattativa che, sebbene non accontenti pienamente la società piemontese, che valuta il suo gioiello non meno di 20 milioni di euro, potrebbe andare in porto già nelle prossime settimane.

Tottenham, Hojbjerg per arrivare a Soulé: la Juventus dice sì

Titolare inamovibile del Frosinone di Eusebio Di Francesco, Matias Soulé è sicuramente una delle più belle sorprese di questo primo scorcio di stagione in Serie A. Ceduto in prestito dalla Juventus al club ciociaro lo scorso settembre, l’argentino ha già messo a referto sei gol e un assist nelle prime 12 partite disputate con la maglia gialloblù addosso.

Un rendimento iniziale ben più che positivo per un giocatore che in Piemonte non ha mai avuto spazio, che ha ovviamente attirato l’attenzione di molte big del calcio europeo, tra cui, come detto, il Tottenham di Angelos Postecoglou il quale, per lui, è pronto ad offrire alla Juventus quel Pierre-Emile Hojbjerg tanto desiderato da Massimiliano Allegri.