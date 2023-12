Lo ha detto a Sommer | Inzaghi, i guai non finiscono: tribunato fino a nuovo ordine

Inter, Sommer ora è nei guai. Simone Inzaghi dovrà correre ai ripari per evitare il peggio. È accaduto proprio durante la partita contro il Napoli.

La bella vittoria esterna contro il Napoli di Walter Mazzarri ha permesso all’Inter di Simone Inzaghi di riappropriarsi del primo posto in classifica, sottrattole poche ore prima dalla Juventus di Massimiliano Allegri, vittoriosa per 1-2 sul campo del Monza di Raffaele Palladino.

Un successo importantissimo, quello conquistato dai meneghini sul prato del Maradona, arrivato non solo grazie ai gol di Calhanoglu, Barella e Thuram, ma anche grazie alle parate di Yann Sommer il quale, soprattutto nel primo tempo, ha più volte impedito a Osimhen e compagni di trovare la via della rete.

Un portiere affidabile ed esperto, lo svizzero, che, sbarcato all’ombra nerazzurra della Madonnina per non far rimpiangere il camerunense Onana, finito al Manchester United lo scorso luglio, sembra essersi ambientato perfettamente alla realtà interista.

In panchina solo nell’ultimo match di Champions League contro il Benfica, l’estremo difensore elvetico è infatti sicuramente una delle operazioni di mercato più apprezzate dai tifosi della Benamata la quale ha chiuso senza subire gol ben 11 delle 18 partite da lui disputate fin qui tra campionato e coppa.

Inter, sguardo alla Champions: battere la Real Sociedad per evitare spiacevoli sorprese agli ottavi

Sebbene il prossimo impegno sia contro l’Udinese di Gabriele Cioffi, l‘Inter di Simone Inzaghi ha già la testa al match casalingo di martedì prossimo contro la Real Sociedad, valevole per la sesta e ultima giornata del gruppo D di Champions League.

Un match, quello contro gli uomini di Imanol Alguacil, che il Biscione sarà ovviamente chiamato a vincere per evitare spiacevoli sorprese agli ottavi di finale. Arrivare primi nel raggruppamento davanti alla formazione spagnola significherebbe infatti avere la certezza di non incontrare, almeno nel primo turno della fase a eliminazione diretta, le già matematicamente prime Bayern Monaco, Manchester City, Arsenal, Barcellona e Real Madrid.

Inter, la difesa cade a pezzi: dopo Bastoni e Pavard, out anche De Vrij e Dumfries

Se da un lato Inzaghi può dirsi soddisfatto della straordinaria vittoria ottenuta dalla sua Inter poche ore fa sul campo del Napoli, dall’altro deve purtroppo fare i conti con una difesa che, proprio durante la sfida contro i campani, ha perso Stefan De Vrij e Denzel Dumfries a causa di problemi muscolari per entrambi alla coscia sinistra.

Usciti rispettivamente al 18′ del primo tempo e al 32′ della ripresa, i due difensori olandesi si uniscono agli già indisponibili Pavard e Bastoni che, sebbene vicini al rientro, costringeranno il tecnico piacentino a ridisegnare la sua linea difensiva almeno per i prossimi due match contro Udinese e Real Sociedad.