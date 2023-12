Allegri da non credere | Scaricato dalla società ma rimane in Serie A: firma per la rivale

Il futuro di Max Allegri sulla panchina della Juventus condiziona il valzer di panchine in Serie A, la firma è più vicina del previsto

Max Allegri ha dalla sua parte i risultati in questo inizio di stagione. Malgrado il gioco continui a non essere spumeggiante e si confermi la filosofia difensivista, da molti definita come corto muso, il tecnico ha riportato la Juventus in testa alla classifica con il blitz nel finale sul difficile campo del Monza grazie al centrale Federico Gatti che ha permesso ai bianconeri di superare momentaneamente l’Inter.

I nerazzurri saranno impegnati nel big match di Napoli contro una squadra, quella partenopea, galvanizzata dal ritorno in panchina di Walter Mazzarri e capace di giocare alla pari contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu.

Gli uomini di Simone Inzaghi sono così chiamati a una prova di forza per battere i rivali e riconquistare la vetta, con la Juventus che continua a macinare punti e cerca di approfittare di ogni possibile passo falso.

Il ritorno al goal di Adrien Rabiot è un’altra buona notizia per la Juventus che dovrà affidarsi alle giocate del suo centrocampista in una zona del campo priva di giocatori esperti e con i giovani al comando, vedi la fiducia rinnovata a Nicolussi Caviglia, autore dell’assist proprio per la rete del francese.

Il futuro di Raffaele Palladino, possibile nuovo tecnico di Juve o Roma

Non sappiamo se Allegri rinnoverà il suo contratto con i bianconeri al termine della stagione. Uno dei pretendenti a sostituirlo è Raffaele Palladino, battuto proprio nell’ultima gara di campionato e artefice della seconda ottima stagione in Serie A del Monza.

Qualora il tecnico livornese dovesse mantenere saldo il proprio posto, per Palladino si fa avanti l’ipotesi di sostituire José Mourinho sulla panchina della Roma. Infatti, l’allenatore portoghese ha il contratto in scadenza ma al momento il tema rinnovo ancora non è stato affrontato con la proprietà.

Raffaele Palladino e il possibile salto di carriera in una Big

Ciò che è certo è che Palladino si merita la chance di allenare una Big. Nello scorso campionato ha preso il timone di una squadra allo sbando che non si era ambientata nella Serie A e ha subito iniziato ad anellare una serie di risultati positivi, concludendo non lontano dalla Zona Europa.

In questa prima parte di stagione sta continuando l’ottimo percorso dei brianzoli che puntano a una salvezza tranquilla e magari a togliersi qualche soddisfazione in più.