È deciso: va in scadenza di contratto | Darmian lo ha chiamato ma Bremer lo ha convinto

Un ex compagno di Darmian e Bremer sta per abbracciare di nuovo uno dei due giocatori, ecco di chi si tratta e dove si trasferirà

Prima di diventare perni delle difese di Inter e Juventus, Darmian e Bremer si sono fatti le ossa al Torino. Una gavetta importante nella squadra granata per poter dire la loro in due top club italiani ed europei. Due giocatori diversi per caratteristiche ma accomunati dalla tenacia e dall’attaccamento alla maglia che dimostrano ogni volta che sono chiamati in campo.

Il primo, dopo aver girovagato in diversi club, ha trovato finalmente spazio all’Inter dove si è imposto sia come uomo di fascia nel centrocampo a cinque di Simone Inzaghi e sia, all’occorrenza, come uno dei tre difensori che compongono il reparto arretrato insieme al portiere Sommer.

Bremer invece si è accasato alla Juventus due stagioni fa come sostituto di De Light e ha confermato le ottime prestazioni che aveva fornito nell’altra squadra del capoluogo piemontese, formando una coppia di centrale affidabile e rocciosa con capitan Danilo.

I due giocatori fanno parte, inoltre, delle principali indiziate alla corsa per la conquista dello Scudetto, data la media punti importante che stanno mantenendo in questa prima parte stagione che ha permesso loro di distaccare le rivali, Milan e Napoli in primis.

Linetty in scadenza di contratto con il Torino, per lui cambio di maglia?

Un compagno di Darmian e Bremer al Torino è Karol Linetty, centrocampista in scadenza di contratto con i granata e che nelle ultime settimane è tornato a giocare con continuità diventando uno dei titolari di Juric.

Nel caso di un mancato rinnovo, per il polacco si propone l’ipotesi di svincolarsi e cambiare squadra a parametro zero, con la Juventus che potrebbe fare più di un pensiero sul giocatore data la carenza di interpreti in quel ruolo.

Linetty ipotesi low cost per la Juventus a gennaio

Il dt Davide Vagnati e il presidente Urbano Cairo stanno ora valutando l’ipotesi di rinnovare il contratto del mediano e l’obiettivo è quello di trovare un accordo al più presto per evitare di perderlo a zero, soprattutto date le ultime ottime prestazioni e lo spazio che sta trovando nello scacchiere tattico di mister Ivan Juric.

La Juventus ha perso per tutta la stagione Pogba e Fagioli e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è chiamato a fornire rinforzi a Max Allegri già nel mercato di riparazione di gennaio e chissà se Linetty potrebbe essere un’opzione low cost per allungare la rosa bianconera.