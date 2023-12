Voglio fare come Buffon | Neuer in Serie A dall’1 luglio, il Bayern lo paga per andarsene

Manuel Neuer lascia la Germania e sbarca in Serie A. Il Bayern Monaco lo paga per andare via. Trattativa già avviata col top club italiano.

Manuel Neuer potrebbe presto sbarcare in Serie A: è questa la clamorosa indiscrezione di calciomercato venuta alla luce nelle ultime ore. Mentre il massimo campionato italiano si appresta a mandare in scena l’ultima gara della quattordicesima giornata, gli occhi e le orecchie di tifosi e appassionati iniziano già a rivolgersi alla sessione invernale di trattative che scatterà tra pochissime settimane.

Una sessione invernale di trattative che, salvo clamorose sorprese, non dovrebbe regalare grossi colpi in entrata per le squadre del nostro calcio le quali, al massimo, potrebbero sedersi a tavolino per lavorare su operazioni che andrebbero poi a concretizzarsi in estate.

Operazioni, come quella riguardante il poc’anzi menzionato Manuel Neuer che, ormai vicino alla fine della sua esperienza decennale al Bayern Monaco, potrebbe clamorosamente approdare in Serie A al servizio di un top club che si sta già preparando ad accoglierlo a braccia aperte.

Un top club che, desideroso di tornare ad affermarsi in Europa a distanza di tanti anni, è pronto a regalare al classe ’86 tedesco un finale di carriera sicuramente importante. Un finale di carriera che i supporter della società in questione sperano possa essere condito da trionfi tanto in campo nazionale quanto in ambito continentale.

Neuer, fine della corsa: dopo tanti successi, al Bayern Monaco non servi più

Sbarcato dalle parti di Monaco di Baviera nel lontano 2011, in seguito a un’operazione da 30 milioni di euro che il Bayern versò nelle casse dello Schalke 04, Manuel Neuer sembra essere ormai giunto ai titoli di coda della sua esperienza a difesa della porta del club bavarese.

Dopo aver conquistato undici campionati tedeschi, cinque Coppe di Germania, sette Supercoppe di Germania, due Champions League, due Supercoppe Europee e due Coppe del Mondo per club, la società del presidente Herbert Hainer sembra infatti intenzionata a privarsi del forte estremo difensore, il quale potrebbe potrebbe presto essere inserito in un clamoroso scambio con una big della Serie A alla quale verrebbe girata anche una cospicua somma di denaro, necessaria per arrivare a quello che è già stato etichettato come il perfetto sostituto del 37enne nato a Gelsenkirchen.

Bayern Monaco, Neuer per arrivare a Maignan: il Milan pronto a dire sì

Come detto, il Bayern Monaco è alla ricerca di un portiere che prenda il posto di Manuel Neuer. Un portiere, valido e affidabile, che non faccia rimpiangere il classe ’86 il quale, legato al club bavarese da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, potrebbe lasciare la Baviera la prossima estate per trasferirsi nientemeno che in Serie A.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, la società tedesca sarebbe pronta ad offrire al Milan l’ex Schalke 04 per arrivare a Mike Maignan che, considerato il perfetto successore dell’attuale numero uno della squadra di Thomas Tuchel, potrebbe lasciare Milano a distanza di tre anni dal suo arrivo dal Lille. La trattativa, ovviamente, non è stata ancora avviata, ma nelle prossime settimane dovremmo sicuramente saperne di più. Seguiranno aggiornamenti.