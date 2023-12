È troppo giovane per noi | Marotta lo manda a casa: Pioli pronto a dargli una seconda chance

L’Inter rinuncia al giocatore e il Milan lo porta a casa. Stefano Pioli pronto ad accogliere uno scarto nerazzurro. L’affare può chiudersi a gennaio.

La sconfitta interna di martedì sera contro contro il Borussia Dortmund di Edin Terzic ha complicato e non poco il cammino in Champions League del Milan di Stefano Pioli, le cui speranze di qualificazione agli ottavi di finale sono ridotte all’osso.

Occorrerà infatti vincere in quel di Newcastle il prossimo 13 dicembre, e sperare che i gialloneri sconfiggano il Paris Saint Germain di Luis Enrique, per guadagnarsi il passaggio alla fase a eliminazione diretta della massima competizione continentale per il secondo anno consecutivo.

Una partecipazione alla prossima, rinnovata edizione della Champions League che rappresenta l’obiettivo stagionale minimo della formazione rossonera la quale, falcidiata da una lunga serie di infortuni soprattutto nel reparto arretrato, si prepara ad ospitare, tra le mura amiche di San Siro, il sorprendente Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Una sfida, quella contro i ciociari, valevole per la quattordicesima giornata di campionato in Serie A, per la quale Stefano Pioli dovrà ridisegnare la sua linea difensiva che, con il solo Tomori a disposizione nel ruolo di difensore centrale, dovrebbe vedere agire accanto al giocatore inglese, il bosniaco Rade Krunic, già impiegato nella posizione martedì sera in seguito all’infortunio di Malick Thiaw.

Il Milan sui giovani, l’Inter sull’esperienza: le diverse visioni delle squadre meneghine

La differenza di tre anni tra l’età media della rosa dell’Inter (29 anni) e quella della rosa del Milan (26,3 anni) spiega forse nella maniera più chiara ed evidente quelli che sono i diversi modi di agire in sede di calciomercato delle due società meneghine.

Società che, divise attualmente da sei punti in classifica, hanno operato in maniera diametralmente opposta la scorsa estate durante la quale l’Inter ha preferito operare in termini di esperienza portando a Milano elementi navigati come Sommer, Thuram, Sanchez e Pavard, che stanno conducendo la squadra verso il ventesimo scudetto, e il Milan che, al contrario, ha invece preferito la gioventù dei vari Reijnders, Musah, Okafor, Romero e Chukwueze, i quali dovranno gettare le basi per i successi del prossimo futuro.

Milan, occhi su un giovane difensore dell’Olympique Lione

Visti i numerosi infortuni che costringeranno Stefano Pioli a ridisegnare la sua linea difensiva ancora per molto, il Milan si starebbe già muovendo in sede di calciomercato per mettere a disposizione del suo allenatore validi elementi che possano dare una mano in vista della seconda parte di stagione che scatterà a gennaio. Una seconda parte di stagione che, stando a quanto riferito da Footmercato, potrebbe vedere all’opera con la maglia del Diavolo il giovane difensore, attualmente legato all’Olympique Lione, Kelyan Yahia.

Classe 2006 di ruolo mediano, schierabile all’occorrenza anche come difensore centrale, il franco-tunisino potrebbe essere aggregato subito alla prima squadra rossonera la quale, vista l’emergenza dovuta ai tanti infortuni, ha chiaramente bisogno di tutto l’aiuto possibile. Della trattativa tra OL e Milan non si conosco ancora i dettagli, ma nelle prossime settimane dovremmo sicuramente saperne di più. Seguiranno aggiornamenti.