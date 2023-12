Venduto dopo la Coppa d’Africa | Espresso il desiderio di Osimhen: mai più a Napoli

Il Napoli accontenta Victor Osimhen. Il calciatore verrà venduto dopo la Coppa d’Africa. La destinazione è da non crederci.

Approdato nel capoluogo campano nel luglio 2020, Victor Osimhen è ormai diventato un intoccabile del Napoli del patron Aurelio De Laurentiis. Centrale nei piani di tutti gli allenatori passati sulla panchina azzurra in seguito al suo arrivo all’ombra del Vesuvio, il nigeriano sembra aver finalmente raggiunto la maturità necessaria per affermarsi come uno dei migliori attaccanti della Serie A e d’Europa.

Nonostante i vari guai fisici che lo hanno costretto a saltare, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, quattro gare di campionato e due di Champions League, il classe ’98 è comunque riuscito a mettere a segno sei gol in 12 presenze complessive tra Serie A e Champions League i quali, a pari merito con Matteo Politano, lo rendono il miglior marcatore stagionale della formazione partenopea.

Un rendimento sicuramente ottimo, quello del 24enne nato a Lagos (compirà 25 anni il prossimo 29 dicembre), che sta pian piano rientrando nelle rotazioni del neo tecnico partenopeo, Walter Mazzarri il quale, dal canto suo, ha già fatto comprendere di volerlo utilizzare gradualmente in modo da non incorrere in nuovi infortuni che ne limitino le prestazioni.

La conquista di un posto in Champions League e, perché no, del secondo scudetto consecutivo (il Napoli ha otto punti di ritardo sul primo posto dell’Inter) passeranno, infatti, soprattutto dai gol di Osimhen che, chiusa al primo posto la classifica cannonieri la scorsa stagione, ha sicuramente tutte le carte in regola per potersi confermare anche quest’anno.

Napoli, Osimhen via a gennaio, ma solo per la Coppa d’Africa

La Coppa d’Africa che scatterà il prossimo 13 gennaio con la gara inaugurale tra Costa d’Avorio e Guinea Bissau, priverà molte squadre europee di vari elementi che inevitabilmente dovranno rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali.

Molte squadre, tra cui il Napoli di Aurelio De Laurentiis il quale, in vista dell’inizio della seconda parte di stagione, si prepara a rinunciare, Mazzarri spera per il minor tempo possibile, a Frank Zambo Anguissa e Victor Osimhen i quali, salvo clamorose sorprese dell’ultim’ora, dovrebbero essere rispettivamente convocati da Camerun e Nigeria.

Rimandò la festa scudetto del Napoli, ora lo vuole la Fiorentina: Dia pronto a salutare la Salernitana

Il Napoli era pronto a festeggiare il suo terzo scudetto della sua storia, ma il suo gol al 39′ del secondo tempo della sfida tra azzurri e Salernitana dello scorso 30 aprile costrinse Osimhen e compagni a rimandare la festa alla settimana successiva. Una rete, quella segnata al Maradona, che valse a Boulaye Dia l’etichetta di antieroe per eccellenza in quel contesto pronto a esplodere di gioia a distanza di 33 anni dall’ultima volta.

Un antieroe per il Napoli, ma un eroe per i tifosi della Salernitana i quali, dopo aver festeggiato la salvezza per il secondo anno consecutivo anche grazie ai suoi 16 gol in campionato, potrebbero presto dire addio al centravanti africano sul quale avrebbe messo gli occhi nientemeno che la Fiorentina di Rocco Commisso, la quale potrebbe affondare il colpo già a gennaio quando Dia sarà impegnato in Coppa d’Africa con la maglia del suo Senegal.