Lele Adani, un’altra mazzata tremenda | Costretto a fuggire all’estero: in Italia non lo vogliono più

Lele Adani ancora non ci crede. Lo hanno costretto a lasciare l’Italia. Dopo lo scioglimento della Bobo Tv, l’ex Inter incassa un altro brutto colpo.

Lo scioglimento della Bobo Tv nei primi giorni di novembre è argomento sul quale ancora oggi, a distanza di un mese, si dibatte. Nato nel 2020 da un’idea degli ex calciatori Christian Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, il seguitissimo format distribuito sulla piattaforma Twitch aveva impiegato poco tempo a balzare agli onori della cronaca per il modo goliardico e, allo stesso tempo, competente di raccontare il calcio dei quattro co-conduttori.

Un modo di raccontare e parlare di pallone, sicuramente non convenzionale, che da tre anni a questa parte aveva meritato l’attenzione di migliaia di spettatori i quali, tra simpatici siparietti e qualche litigio in diretta, avevano potuto affezionarsi ai quattro protagonisti i quali, anche grazie al loro numerosissimo seguito, poterono sbarcare su Rai Uno durante il campionato mondiale di calcio in Qatar dello scorso anno.

Un punto altissimo, quello raggiunto poco più di un anno fa dai quattro (ex) amici, in seguito al quale la Bobo Tv ha continuato a intrattenere regolarmente il proprio pubblico fino alla rottura del mese scorso generatasi a causa della volontà di Vieri di creare nuovi format, con nuovi ospiti, contrastante con quella di Cassano, Adani e Ventola i quali, al contrario, avrebbero voluto portare avanti quella che era la linea standard del programma.

Una separazione, quella della formazione iniziale della Bobo Tv, messa ad ogni modo in cassaforte da entrambe le parti, con Vieri che sembra aver finalmente spiccato il volo con il suo nuovo programma “Bobo Vieri Talk Show” e gli altri tre che, almeno così pare, starebbero lavorando a qualcosa di non ancora definito.

Adani, il suo pupillo spedito in Inghilterra: in Italia non c’era più spazio per lui

Fervido sostenitore del bel calcio, fatto di palla a terra, azioni veloci e valorizzazione del talento, Lele Adani non ha mai nascosto la sua ammirazione nei confronti di quegli allenatori capaci di far giocare in questo modo, a suo dire meraviglioso, le proprie squadre.

Allenatori come Roberto De Zerbi che, balzato agli onori della cronaca soprattutto durante il suo periodo sulla panchina del Sassuolo, sta tuttora stupendo in Inghilterra alla guida del Brighton. Una squadra, quella inglese, che, presa in mano nel settembre 2022 dopo l’addio di Graham Potter, è riuscita a centrare, proprio grazie alle idee e all’impatto positivo del tecnico italiano, la sua prima storica qualificazione a una coppa europea la quale, stando agli attuali risultati della squadra, potrebbe arrivare tranquillamente anche quest’anno.

De Zerbi, il Brighton propone il rinnovo, ma il tecnico italiano piace a Napoli e Real Madrid

Legato al Brighton da un contratto che scadrà il 30 giugno 2026, Roberto De Zerbi è sicuramente l’allenatore del momento. Pupillo, tra gli altri, di Adani e Guardiola, il tecnico italiano, grazie ai risultati positivi ottenuti fin qui alla guida dei Seagulls, ha recentemente attirato l’attenzione di vari club europei pronti a ingaggiarlo in vista della prossima stagione.

Real Madrid (il futuro in Brasile di Ancelotti è ancora incerto), Napoli (Mazzarri non dovrebbe essere confermato) e Milan (Pioli pare avere ormai le ore contate) sono infatti solo alcune delle società che avrebbero messo gli occhi sull’allenatore classe ’79 il quale, stando a quanto riportato dal portale 90min, potrebbe tuttavia decidere di accettare il rinnovo di contratto propostogli dal club inglese che, ormai diventato grande in Premier League, non ha chiaramente alcuna intenzione di privarsi di lui.