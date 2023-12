Dybala-bis: ci siamo | Non c’è bisogno della clausola, Giuntoli ha ottenuto l’accordo

Per la Juventus è tempo di Dybala bis, colpo in vista grazie all’intuizione di Cristiano Giuntoli, contratto che sarà depositato a breve

Paulo Dybala ha segnato una pagina indelebile della storia bianconera. Il degno erede di Alex Del Piero con il numero 10 sulle spalle con il ben volere dell’ex capitano. Dopo l’exploit a Palermo, un acquisto fortemente voluto dalla società e che ha mostrato un grande attaccamento alla maglia e numeri da top player, con il solo lato negativo in diversi acciacchi fisici che l’hanno tenuto spesso lontano dal campo.

Per questo motivo due estati fa nella sessione di calciomercato ha lasciato i bianconeri per accasarsi alla Roma, squadra che più di tutti ha mostrato interesse nei confronti del trequartista argentino.

José Mourinho lo ha accolto a braccia aperte così come tutto il popolo giallorosso e nella sua prima stagione nella Capitale il suo apporto è stato fondamentale per arrivare in finale di Europa League, anche se spesso non al meglio della condizione.

A volte sono bastati i suoi lampi per scardinare le difese avversarie, con giocate che hanno testimoniato la classe importante di un giocatore che avrebbe meritato una carriera ancora migliore.

La Juventus e l’erede di Dybala, è già in casa

La Juventus intanto sembra essersi assicurato un possibile erede di Dybala. Dopo essere stato protagonista con la Primavera ed essere stato integrato alla prima squadra, i bianconeri lo hanno mandato in prestito in questa stagione.

Stiamo parlando di Matias Soulé che sta dimostrando tutto il suo talento con la maglia del Frosinone, tra le rivelazioni di questa prima parte di campionato, grazie a mister Eusebio Di Francesco e una rosa composta da molti giovani promettenti.

Soulé e il rinnovo di contratto con la Juventus

Date le prestazioni notevoli di Soulé, la dirigenza bianconera sta correndo ai ripari per evitare l’inserimento di altri club e perfezionare il rinnovo di contratto, con la trattativa già avviata tra Cristiano Giuntoli e l’agente del giocatore.

La prossima stagione porterà probabilmente di nuovo la Juventus a partecipare alla Champions League e servirà una rosa più ampia per poter onorare tutte le competizioni che disputerà. Un talento come Soulé potrebbe confermare anche in una Big i suoi numeri e iniziare a tracciare una storia da ricordare con il club bianconero.