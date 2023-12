Juve? Firmo senza pensarci | Sorpresa Mourinho: il Triplete non conta più niente

Nonostante il Triplete con l’Inter e il passato lontano dalla Juventus, sorpresa per José Mourinho, la firma è a un passo

Il 2010 è stato l’anno da ricordare per l’Inter. Il club, all’epoca guidato dalla storica presidenza Moratti, arrivava a conquistare il Triplete, con la vittoria della Coppa Italia, della Serie A in un testa a testa con la Roma e la Champions League, battendo in finale a Madrid il Bayern Monaco con una doppietta di bomber Diego Milito e al termine di una cavalcata incredibile, eliminando altre squadre blasonate come il Chelsea e il Barcellona in un doppio scontro in semifinale al cardiopalma.

Artefice di quest’impresa calcistica il tecnico portoghese José Mourinho, ancora nel cuore di tutti i tifosi nerazzurri nonostante attualmente sieda su un’altra panchina della Serie A, quella della Roma.

Una squadra di assoluti fuoriclasse in ogni reparti e di interpreti che hanno fatto del sacrificio e dell’attaccamento alla maglia la chiave per ottenere questo successo sportivo, con il gruppo che ha prevalso sul singolo.

Basti pensare all’adattamento di una punta letale in area di rigore come Samuel Eto’o alla fascia, con l’arretramento nel ruolo di terzino in alcuni momenti delicati della partita, solo per dare man forte ai difensori.

Thiago Motta, dall’Inter al suo debutto come allenatore

Un altro dei giocatori in rosa in quella stagione è Thiago Motta, centrocampista della Nazionale italiana che ha proseguito per qualche anno con la maglia nerazzurra, in un periodo più magro di risultati.

Regista dotato di gran piedi ma di scarsa velocità, si è progressivamente imposto nella mediana interista prima di accasarsi al Paris Saint Germain. Dopo l’addio dal mondo del calcio ha preso il tesserino da allenatore.

Thiago Motta, un tecnico vincente, su di lui l’interesse della Juventus

La sua prima esperienza di livello è stata con lo Spezia, riuscendo a conquistare una storica panchina per i liguri. Questo traguardo ha consentito a Thiago di avere la chance di allenare il Bologna, con il record di punti ottenuto per gli emiliani e con un gioco molto propositivo che ha stupito tutta Italia.

Adesso il Bologna si trova in piena zona Europa, al quinto posto insieme proprio alla Roma di José Mourinho. Per il futuro del tecnico si vocifera l’ipotesi di sedersi sulla panchina della Juventus, nonostante il passato da calciatore con l’Inter.