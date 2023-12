Non possiamo aspettare gennaio | Pioli accontentato: arriva subito il compagno storico di CR7

Milan, emergenza in difesa: il Diavolo accontenta Pioli pescando dagli svincolati. In rossonero arriva un ex compagno di Cristiano Ronaldo.

Passato poco meno di un anno fa agli arabi dell’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo sembra essersi messo definitivamente alle spalle la sua seconda esperienza al Manchester United vissuta in maniera assai turbolenta tra l’agosto 2021 e il novembre 2022.

Un’esperienza, un ritorno a casa secondo i più nostalgici, che avrebbe potuto rappresentare l’ultima tappa della straordinaria carriera di Cr7 che, proprio con la maglia dei Red Devils addosso, tra il 2003 e il 2009, si era fatto conoscere in tutto il mondo a suon di gol e assist.

Nonostante il passaggio al Real Madrid dell’estate 2009, i tifosi mancuniani avevano felicemente riaccolto ad Old Trafford il fenomeno portoghese il quale, inizialmente nei piani di Ole Gunnar Solskjaer prima e Ralf Rangnick poi, iniziò a trovare sempre meno spazio nel momento in cui la squadra venne affidata, nell’aprile 2022, a Erik ten Hag.

Il tecnico olandese, attualmente ancora alla guida del club nonostante un rendimento altalenante tanto in Premier League quanto in Champions League, non vide infatti subito di buon occhio il talento classe ’85 il quale, viste le continue mancanze di rispetto del suo allenatore nei suoi confronti, unite alle pesanti critiche rivolte alla famiglia Glazer in un’intervista rilasciata a Piers Morgan nel mese di novembre, decise di lasciare il club per legarsi, un mese dopo, agli arabi dell’Al-Nassr con la cui maglia sta tuttora stupendo nella Saudi Pro League.

Milan, emergenza in difesa: solo Tomori a disposizione contro il Frosinone

La sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund non solo ha ridotto all’osso le speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League del Milan, ma ha anche fatto registrare l’ennesimo infortunio in difesa che costringerà Stefano Pioli a inventarsi qualcosa in vista del match di domenica sera contro il sorprendente Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Una difesa falcidiata dagli infortuni, quella del Diavolo, che, priva di Kjaer, Kalulu, Pellegrino, Caldara e Thiaw, costringerà agli straordinari l’unico difensore centrale rimasto a disposizione del tecnico parmigiano, vale a dire Fikayo Tomori il quale, salvo sorprese dell’ultim’ora, nella sfida contro i ciociari dovrebbe essere affiancato da Rade Krunic.

Milan, sguardo agli svincolati: spunta il nome di Phil Jones

Falcidiato dagli infortuni che hanno interessato soprattutto il reparto difensivo del gruppo di Stefano Pioli, il Milan del patron Gerry Cardinale avrebbe iniziato a guardare con più attenzione al mercato degli svincolati tra i quali figura un profilo che, rimasto senza squadra dopo la fine della sua esperienza al Manchester United, potrebbe dare una mano almeno fino al rientro dei titolari.

Un profilo, rispondente al nome di Phil Jones che, ancora alla ricerca di un club disposto a puntare su di lui, potrebbe accettare senza riserve un’eventuale proposta del Diavolo che, chiamato ad affrontare altre sei sfide prima dell’apertura della sessione invernale di calciomercato, ha estremo bisogno di rinforzare il proprio pacchetto arretrato.