Thiago Silva, l’annuncio in lacrime | Ritiro immediato dal calcio, domenica saluta i tifosi

Un grande calciatore degli ultimi quindici anni annuncia il ritiro dal calcio giocato e saluterà i suoi tifosi.

Negli ultimi quindici anni, ma soprattutto nello scorso decennio, è stato uno dei difensori centrali più forti in circolazione. Leader nato, intelligente e intuitivo negli anticipi, bravissimo e tecnico con i piedi, forte di testa, aggressivo quanto basta, mai falloso oltremodo e con pochi cartellini all’attivo in relazione al ruolo svolto in campo.

Leggendo questa descrizione viene in mente ovviamente la sintesi del difensore perfetto, uno che sarebbe potuto nascere tranquillamente dalla grande scuola italiana che tra gli anni ’80 e i ’90 ha sfornato a ripetizione gente come Scirea, Baresi, Maldini, Nesta e Cannavaro.

Parliamo, invece, di un brasiliano, Thiago Silva, che nella sua incredibile e longeva carriera fin qui ha avuto soltanto un unico limite: i troppi infortuni che, nel corso delle stagioni, ne hanno condizionato continuità e rendimento in alcune fasi della carriera. Nonostante questo, però, l’ex Milan e Psg è arrivato alla soglia dei quarant’anni e ancora riesce ad essere uno dei difensori più forti e affidabili in Premier League.

Fluminense, Milan, Paris Saint Germain, Chelsea. Queste sono state le squadre più importanti della sua carriera e, in ognuno di questi posti, Thiago ha lasciato un ricordo indelebile ed è ancora riconosciuto come un idolo, mai dimenticato del tutto. Ai Blues, il brasiliano è ancora Capitano e leader e sta vivendo due stagioni complicate in cui è rimasta l’unica certezza in mezzo a rivoluzioni e cambiamenti epocali.

Thiago Silva, vicino il rientro in patria

La sua carriera in Europa, però, dovrebbe chiudersi proprio al termine di questa stagione, quando Thiago Silva sarà vicino ai quarant’anni che compirà a settembre 2024. Il centrale ex Milan, però, si sente ancora bene e, seppur consapevole di non poter più continuare ad altissimi livelli, non ha alcuna intenzione di appendere le scarpe al chiodo.

Nel suo futuro prossimo, infatti, potrebbe esserci la sua ex squadra, Fluminense che gli offre la possibilità di firmare l’ultimo contratto della carriera, ma soprattutto di chiudere la sua vita calcistica nel suo Paese e lì dove tutto è cominciato.

Lascia il calcio, domenica i saluti

Ci sarà tempo per capire il futuro di Thiago Silva, intanto, però, è delineato già quello di un suo connazionale ed ex compagno di Nazionale che come lui ha vestito la maglia del Chelsea. Parliamo di Filipe Luis, ex terzino sinistro e bandiera anche dell’Atletico Madrid.

Dopo una lunghissima e vincente carriera, il brasiliano ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo all’età di 38 anni e domenica prossima disputerà la sua ultima partita con la maglia del Flamengo, quando riceverà un saluto del tutto particolare e dedicato a lui.