Tra bomber e Lotito, Giuntoli ci mette il dito | Lo ha calcolato nei minimi dettagli

Il discorso per il rinnovo tra il giocatore e la Lazio è in stallo: la Juve è alla finestra, pronta a cogliere l’occasione.

Dopo un’estate trascorsa a guardare, la Juventus è pronta a tornare protagonista del mercato. La stagione sta proseguendo bene, forse anche al di sopra delle aspettative con un secondo posto che, a questo punto del campionato, è il miglior piazzamento dal 2020. Domenica scorsa ha avuto l’opportunità di assaltare la vetta, ma a Dusan Vlahovic ha risposto Lautaro Martinez.

I bianconeri si sono presentati allo scontro diretto contro l’Inter incerottati in difesa e a centrocampo. Il trio formato da Rugani, Bremer e Gatti ha retto bene l’onda d’urto contro la squadra d’Inzaghi, concedendo relativamente poco. E giungono buone notizie dall’infermeria.

Alex Sandro è tornato in campo, anche se solo per i minuti di recupero, dopo un’assenza di due mesi (e otto gare saltate) dovuta all’infortunio al bicipite femorale. A Monza, come confermato anche da Allegri nel postpartita, tornerà anche capitan Danilo, pronto a riprendere il proprio posto sul centrodestra.

Nel reparto di centrocampo, invece, le assenze non dipendono soltanto dagli infortuni. A pesare enormemente sugli equilibri di metà campo sono la squalifica di Nicolò Fagioli e la sospensione di Paul Pogba. La vicenda doping rischia di fermare il francese almeno per due anni, mentre il classe 2001 potrà rientrare tra i convocati solo per l’ultima di campionato, in programma proprio contro il Monza.

Priorità

Ecco perché, almeno per la sessione invernale, la dirigenza bianconera si focalizzerà sul rinforzare quel reparto. Diversi sono i nomi sul taccuino di Giuntoli e Manna: Samardzic (Udinese), Partey (Arsenal), Phillips (Man. City), Hojbjerg (Tottenham) e De Paul (Atletico Madrid). Al momento non risultano affondi, ma appare certo che verrà acquistato almeno un centrocampista.

Per il resto, ci si muoverà solo in caso di opportunità reali. Resta sempre l’idea di poter convincere il Sassuolo a cedere Domenico Berardi, ma non alla cifra di 30 milioni richiesta in estate. Il ruolo dell’ala, però, è qualcosa su cui la Juve è pronta a focalizzarsi anche in vista dell’anno prossimo, per un possibile ritorno al 4-3-3. E un altro profilo che tiene d’occhio attualmente è quello di Mattia Zaccagni.

La situazione

L’attaccante biancoceleste è giunto nella Capitale lo scorso anno, a fronte di una cifra che si aggira attorno ai 18 milioni di euro. L’impatto è stato immediato, al punto che Lotito vorrebbe cercare di blindarlo, per non entrare nell’ultimo anno di contratto (scadenza giugno 2025) con la possibilità di un addio a parametro zero.

Le trattative, però, sono in una fase di stallo. E così, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno iniziato a raccogliere informazioni, qualora la situazione dovesse precipitare e si dovesse arrivare al punto di rottura.