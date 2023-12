Mourinho ha deciso | Lo ricompensa con la maglia numero 10: non sarà di Dybala

Sorpresa per un giovane della Roma, per lui il privilegio di indossare la maglia numero 10 che è stata di Totti, ecco di chi si tratta

La Roma è impegnata nel doppio fronte tra campionato e coppa, competizioni che sta cercando di onorare nel miglior modo possibile. In Serie A al momento quinto posto in classifica insieme al sorprendente Bologna di Thiago Motta, ottenuto nell’ultimo turno approfittando delle sconfitte in contemporanea di Fiorentina e Atalanta e il concomitante sorpasso dei giallorossi.

Non si sono mai trovati così in alto in classifica in questo inizio di stagione, partito con qualche passo falso di troppo fin quando non è arrivata la continuità di risultati, con una sola sconfitta nell’ultimo mese e mezzo contro l’Inter capolista a San Siro.

Merito soprattutto di una difesa che si è sistemata dopo aver subito un numero considerevole di reti, spesso con molta ingenuità. L’attacco continua a essere Romelu Lukaku dipendente, con il bomber belga che non sta tradendo le aspettative e ha una grande media realizzativa.

Nel derby della Capitale, concluso a rete inviolate, è tornato in campo Paulo Dybala che ha inciso contro l’Udinese segnando la rete che nel finale ha permesso ai giallorossi di conquistare tre punti pesanti e far esultare tutto lo Stadio Olimpico.

Bove titolare con la Roma in Europa League, obiettivo qualificazione

José Mourinho ha scelto di puntare su Bove per lo scontro di Europa League contro gli svizzeri del Servette. La Roma ha quasi centrato la qualificazione ai sedicesimi di finale.

Basta solo un punto in due gare per ottenere il pass. Il centrocampista italiano ha avuto la meglio nel ballottaggio con Aouar per giocare nella trequarti, nel ruolo tipico della maglia numero 10.

Bove, il talento che si è preso il centrocampo della Roma

Un centrocampo, quello della Roma, composto in prevalenza da giocatori d’esperienza internazionale che sono reduci da condizioni fisiche da rivedere. Bove rappresenta una delle migliori novità dell’ultimo anno e si è imposto in mezzo al campo dei giallorossi anche per merito del tecnico Mourinho che ha dato fiducia al giovane talento.

Potrebbe così continuare la tradizione di romani che riescono a essere protagonisti con la maglia della loro squadra del cuore come è successo con Francesco Totti, Daniele De Rossi, Florenzi e all’attuale capitano Lorenzo Pellegrini.