Serie A, rischiano la retrocessione | Ma festeggiano a colpi di birre: polemiche a non finire

Nonostante sia coinvolta nella lotta per evitare la retrocessione, la squadra di Serie A sta festeggiando a colpi di birre, la polemica

Molto combattuta la lotta per la salvezza in Serie A. Tanti i club che, a un passo dal termine del girone d’andata, si trovano nella seconda parte della classifica e a distanza di pochi punti tra loro. Fanalino di coda la Salernitana, reduce dalla prima vittoria stagionale contro la Lazio di Maurizio Sarri, e che cercherà di risalire la china approfittando del cambio di panchina e dell’approdo di Pippo Inzaghi.

Situazione molto delicata per il Verona che, dopo altrettante vittorie nelle prime due gare di campionato, ha ottenuto solo altri due punti e che potrebbe presto cambiare guida tecnica e salutare Baroni.

Andreazzoli ha risollevato in parte il suo Empoli, che ha sbancato due campi sulla carta proibitivi come Firenze e Napoli, e dato di nuovo entusiasmo a un’ambiente ancora appagato dalla salvezza ottenuta con largo anticipo la passata stagione.

In crisi di risultati ma con un gioco propositivo che continua a essere proposto è il Lecce di Roberto D’Aversa, che deve però ricominciare a fare punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Il Genoa e la lotta per la salvezza, la situazione del club ligure

Punta alla salvezza anche il Genoa di Alberto Gilardino, tornato in A dopo un anno di purgatorio in Serie B. L’attacco può vantare una coppia molto interessante come quella composta da Mateo Retegui e da Gudmundsson ma in generale la rosa sembra essere da migliorare.

Il Marassi è il fortino dal quale devono essere raccolti la maggior parte di punti che possano consentire il mantenimento della categoria, approfittando anche del calore della tifoseria che potrà adesso assistere alla gara gustando un nuovo prodotto.

Il Genoa mette sul mercato la sua birra ufficiale

Infatti il Genoa ha adesso la sua birra ufficiale, il Grifone. In occasione delle imminenti festività natalizie il club più antico d’Italia sta per lanciare sul mercato un nuovo prodotto che certamente farà la gioia di tutti i tifosi amanti del genere.

Grazie alla collaborazione con il Birrificio La Superba di Busalla, a breve sarà disponibile on-line, ma anche nei negozi e nei bar del capoluogo ligure e di molte località limitrofe, una bionda artigianale prodotta in lattina.