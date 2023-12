Scappa e torna a casa | L’idolo dei bianconeri in preda alla crisi: fugge dalla Serie A

Il giocatore potrebbe lasciare il campionato italiano già durante il mercato di gennaio: lo vogliono in Ligue 1.

Si avvicina la sessione di mercato invernale e con essa la paura di un nuovo assalto dell’Arabia Saudita ai talenti del calcio europeo. Nel corso dell’estate diversi campioni, di tutte le età, hanno deciso di sposare il “progetto” finanziato dal fondo d’investimento pubblico della monarchia saudita, raggiungendo Cristiano Ronaldo. Soltanto la Premier League ha investito di più dal 1° luglio al 1° settembre.

I club sauditi si sono affacciati anche in Italia, riuscendo a piazzare qualche colpo importante: l’Al-Ahli ha investito 50 milioni per una coppia centrale formata da Roger Ibañez e Merih Demiral; Marcelo Brozovic ha lasciato l’Inter per trasferirsi all’al-Nassr; Sergej Milinkovic-Savic ha seguito Neymar all’Al-Hilal e Musa Barrow si è trasferito all’Al-Taawoun.

Non solo Arabia Saudita, però. Il Napoli ha piazzato le cessioni di Kim Min-jae (Bayern Monaco) e Hirving Lozano (PSV Eindhoven) per un totale di 65 milioni di euro. L’Inter è stata una delle squadre più attive, mettendo alla porta ben dodici giocatori. Tra questi, Onana è andato al Manchester United, Gosens all’Union Berlino e Correa in prestito al Marsiglia.

Il Milan ha fatto registrare la cessione più onerosa della storia del club, 64 milioni per lasciar partire Sandro Tonali al Newcastle. Una decisione che, col senno di poi, si è rivelata super azzeccata. Il primo posto per la vendita più remunerativa in assoluto, però, spetta all’Atalanta: Hojlund al Manchester United per 75 milioni di euro. A lui si aggiungono le partenze di Boga, Maehle e Malinovsky, rispettivamente a Nizza, Wolfsburg e Marsiglia.

Ritorno?

E proprio la squadra adesso allenata da Gennaro Gattuso potrebbe essere protagonista di nuove spese in Italia, nel mese di gennaio. Secondo la stampa transalpina, infatti, l’OM sognerebbe il ritorno di Florian Thauvin al Velodrome.

Il contratto dell’attaccante francese scade soltanto tra un anno e mezzo (giugno 2025), ma qualora facesse richiesta di partire, i bianconeri potrebbero decidere di lasciarlo andare.

Rendimento

Thauvin è arrivato a Udine l’inverno scorso nell’ultimo giorno di mercato, dopo essersi svincolato dal Tigres. Nonostante enormi aspettative, il suo impatto è stato deludente, ad oggi.

In totale ha disputato 30 gare in maglia bianconera, segnando soltanto 3 reti, di cui l’ultima nella sconfitta di Roma dello scorso weekend.