Ora è ufficiale: messo fuori squadra | Lo hanno comunicato a Icardi, cambia squadra a gennaio

Mauro Icardi ha ricevuto la brutta notizia dal Galatasaray. L’ex attaccante dell’Inter ancora non ci crede. Ha già fatto le valigie.

Intoccabile centravanti dell’Inter degli altalenanti anni post Triplete, Mauro Icardi è ancora oggi uno dei migliori, nonché più prolifici attaccanti della storia della squadra nerazzurra. Approdato all’ombra della Madonnina nel lontano 2013, l’argentino ha lasciato sicuramente un bel ricordo nella mente e nei cuori della maggior parte dei tifosi del Biscione che per sei stagioni hanno gioito per i suoi gol.

Sei stagioni al servizio dell’Inter con la cui maglia Icardi ha messo a segno ben 124 gol in 219 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia, Europa League e Champions League. Centoventiquattro gol che lo collocano tuttora in ottava posizione nella classifica all time dei migliori marcatori della Benamata davanti a Christian Vieri, fermo a 123, e Lautaro Martinez, fermo a 117.

Un Lautaro Martinez che, sbarcato alla Pinetina nell’estate 2018, ha passato con Icardi solo la stagione 2018-2019 al termine della quale il classe ’93 fu ceduto in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint Germain di Nasser Al-Khelaifi che lo acquistò poi a titolo definitivo, per 50 milioni di euro, nel maggio del 2020.

Un’esperienza in terra transalpina durata tre stagioni per l’ex attaccante nerazzurro il quale, con la maglia del club parigino addosso, è riuscito a portare a casa due campionati francesi, due Coppe di Francia, due Supercoppe di Francia e una Coppa di Lega francese. Titoli, questi, in seguito ai quali il talento di Rosario è finito ai margini della società capitolina la quale, nel settembre dello scorso anno, ha deciso di privarsene, cedendolo inizialmente in prestito e poi a titolo definitivo, ai turchi del Galatasaray.

Icardi, la rinascita di un campione: l’ex Inter brilla con la maglia del Galatasaray

Sbarcato al Galatasaray, come detto, nel settembre 2022, Icardi è ormai, da più di un anno, il beniamino dei tifosi giallorossi i quali, anche grazie ai suoi 22 gol, hanno potuto festeggiare, pochi mesi fa, la conquista di un titolo di Campione di Turchia che nelle bacheche del club mancava da ben quattro stagioni.

Un bottino di 22 reti all’esordio nel massimo campionato turco che hanno giocato un ruolo chiaramente più che fondamentale sul riscatto dell’argentino da parte della società di Istanbul che, impressionata dal suo straordinario rendimento, ha deciso, lo scorso luglio, di far confluire nelle classe del Paris Saint Germain i dieci milioni di euro necessari per l’acquisto a titolo definitivo dell’ex Inter.

Galatasaray, Angelino non verrà riscattato: piace un classe ’96 dello Young Boys

Nonostante un rendimento fin qui ottimo agli ordini di Okan Buruk, Angelino non verrà riscattato dal Galatasaray. Di proprietà del Lipsia, il terzino spagnolo tornerà presto in Germania poiché il club di Istanbul sembrerebbe aver deciso di non voler far scattare l’obbligo di riscatto da sei milioni di euro fissato al raggiungimento delle 20 presenze stagionali del giocatore.

Attualmente fermo a 18, il classe ’97 iberico dovrebbe infatti essere clamorosamente escluso dalle prossime gare del Galatasaray il quale, per sopperire al suo ritorno in terra teutonica, dovrebbe affondare il colpo per il difensore portoghese dello Young Boys, Uliless Garcia il quale, stando a quanto riferito da 4-4-2.com, potrebbe lasciare la Svizzera per la Turchia già nel prossimo mese di gennaio.