Pioli, non fidarti di lui | Un’ex leggenda del Milan vuole fare carriera: gli prende il posto

Stefano Pioli ha ormai le ore contate. Il tecnico parmigiano vicino all’esonero: gli subentrerà un’ex leggenda del Milan.

La sconfitta interna di martedì sera contro il Borussia Dortmund di Edin Terzic, nel match valevole per la quinta giornata giornata della fase a gironi di Champions League, non è stata ovviamente accolta bene dal Milan del patron Gerry Cardinale il quale avrebbe iniziato a guardarsi intorno per trovare un sostituto di Stefano Pioli.

Una debacle clamorosa, quella contro i gialloneri, arrivata al termine di un match dominato per lunghi tratti dai rossoneri nonostante le varie assenze che hanno obbligato, per certi versi, il manager emiliano a fare di necessità virtù coi pochi giocatori rimasti a disposizione.

Una serie infinita di infortuni, quella con la quale il Diavolo sta facendo i conti da settimane, che sta infatti costringendo l’ex allenatore di Lazio e Fiorentina a ridisegnare la sua formazione con il posizionamento di vari giocatori in ruoli non proprio consoni alle loro caratteristiche (Krunic messo come centrale di difesa martedì sera ne è un esempio).

La partita di sabato sera contro il lanciatissimo Frosinone di Eusebio Di Francesco rappresenterà quindi, molto probabilmente, l’ultima spiaggia per Stefano Pioli, il quale sarà ovviamente chiamato a vincere contro i ciociari non solo per confermarsi in zona Champions League e tenersi in scia di Juventus ed Inter, ma soprattutto per rimandare, almeno di qualche settimana, un esonero che, ora come ora, appare sempre più vicino.

Milan, Pioli sempre più vicino all’esonero: ipotesi traghettatore fino a fine stagione

In caso di mancata vittoria contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, le strade del Milan e di Stefano Pioli potrebbero separarsi definitivamente. Dopo lo scudetto conquistato nella stagione 2021-2022, il tecnico parmigiano sembra infatti avere le ore contate sulla panchina del Diavolo il quale, per sostituirlo, potrebbe prendere in considerazione la pazza idea, Andriy Shevchenko.

Un tecnico, quello ucraino, che, accostato al club di Via Aldo Rossi nelle ore successive alla disfatta interna contro il Borussia Dortmund, potrebbe assumere il ruolo di traghettatore fino alla fine della stagione la quale, al di là di chi prenderà realmente il posto di Pioli, dovrà concludersi col Milan qualificato in Champions League per il quarto anno di fila.

Milan, il sostituto di Pioli è già in casa: Abate pronto alla promozione in prima squadra

Sebbene il possibile approdo di Shevchenko sulla panchina del Milan sia già stato accolto calorosamente dalla maggior parte dei tifosi rossoneri, la società di Gerry Cardinale, al contrario, starebbe invece pensando a un’ipotesi low cost che, stando a quanto riportato sulle pagine di Tuttosport, porta dritto dritto a Ignazio Abate.

L’ex terzino dei meneghini, oggi alla guida della squadra Primavera del Diavolo, potrebbe infatti sedersi sulla panchina della prima squadra qualora Stefano Pioli non conquistasse la vittoria contro il Frosinone sabato sera. Un’ipotesi, quella riguardante l’arrivo di Abate sulla panchina del Milan, ovviamente non confermata da nessuno, ma che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.