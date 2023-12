Juve, ti sono mancato? | Scoperto un cavillo per il rientro: con Pogba sarà assalto scudetto

La vicenda Pogba e il cavillo di cui nessuno era a conoscenza: con il suo rientro, la Juventus può davvero puntare allo scudetto.

Clamorosamente al secondo posto con 30 punti, a meno due dalla capolista Inter, la Juventus di Massimiliano Allegri è senza alcun’ombra di dubbio una delle più belle soprese della parte alta della classifica in Serie A di questo primo scorcio di stagione.

Inizialmente indirizzata alla conquista di un posto in Champions League, negatole lo scorso anno a causa della penalizzazione, la Vecchia Signora ha iniziato seriamente a rivalutare, da qualche settimana a questa parte, la possibilità di conquistare uno scudetto che sulla sponda bianconera del Po manca ormai dall’annata 2019-2020.

Uno scudetto che, neanche mai sfiorato nelle stagioni successive, potrebbe gettare le basi per l’inizio di un nuovo corso bianconero, interrottosi proprio con il trionfo di tre anni fa. Un nuovo corso che potrebbe quindi essere portato avanti nientemeno che da Antonio Conte il quale, stando a quanto venuto a galla in queste ore, potrebbe ritornare sulla panchina dei piemontesi a distanza di dieci anni dallo scudetto dei 102 punti conquistato al termine della stagione 2013-2014.

Un Antonio Conte che, qualora la trattativa si concretizzasse, ritornerebbe nella società bianconera la quale, nonostante il matrimonio con l’Inter del maggio 2019, è pronta ad accoglierlo a braccia aperte per ritornare subito grande dopo due stagioni concluse con zero trofei conquistati.

Juventus, si attende Pogba: il francese può ancora dire la sua

Fermo ai box ormai da settembre a causa della squalifica per doping, Paul Pogba aspetta ancora di conoscere il suo futuro. Un futuro che, a 30 anni suonati, appare chiaramente incerto per il centrocampista francese, il quale attende con ansia la comunicazione dell’entità della squalifica che dovrà scontare per essere risultato positivo ai controlli antidoping.

Una squalifica, che varia dai quattro ai due anni, che se nel primo caso metterebbe quasi sicuramente fine alla carriera del classe ’93, nel secondo potrebbe invece consentirgli di disputare ancora una o due stagioni con la Vecchia Signora la quale, al di là di tutto, ha già fatto capire di essere disposta ad aspettarlo.

Juventus, Arthur lascia la Fiorentina: la Viola rinuncia al riscatto

Passato dalla Juventus alla Fiorentina lo scorso 22 luglio con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, Arthur, salvo clamorosi dietrofront dell’ultim’ora, non verrà riscattato dal club del presidente, Rocco Commisso.

Nonostante l’evidente centralità nei piani tecnico-tattici di Vincenzo Italiano, il centrocampista brasiliano, che fin qui ha disputato un ottimo primo scorcio di stagione tra Serie A e Conference League, non diverrà infatti definitivamente un giocatore della Viola la prossima estate a causa del suo elevato ingaggio che, pagato attualmente per il 60 per cento dalla Vecchia Signora, risulta purtroppo fuori portata per le casse della Fiorentina.