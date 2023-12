Tolto dal cilindro il nuovo Weah | Lo prende ancora il Milan: la storia si ripete

I rossoneri sono alla ricerca di un centravanti titolare per la prossima stagione: anche lui arriva dalla Francia.

Nell’estate 1995 il Milan arrivava dalla prima stagione senza essere riuscito a chiudere il campionato sul podio, dopo sette anni consecutivi. Di contro, la squadra di Fabio Capello aveva performato molto bene, ancora una volta, nelle coppe. Aveva sollevato la Supercoppa italiana e poi quella europea, ma non riuscì a portare a casa la sesta Champions League, a causa della sconfitta impartita in finale dall’Ajax.

Nel corso delle semifinali della stessa edizione, i rossoneri eliminarono il Paris Saint-Germain senza troppe difficoltà (risultato complessivo di 3-0). Nonostante questo apparve chiaro a tutti che il miglior giocatore in campo indossasse la casacca dei parigini: George Weah. Nativo della Liberia, l’attaccante classe 1996 si era messo sulla mappa, realizzando 7 gol in 8 partite.

Berlusconi decise sarebbe stato il nuovo centravanti del Milan e lo comprò per la cifra di 11 miliardi di lire, che fece di lui il secondo acquisto più costoso nella storia del club (dietro Gianluigi Lentini, 13 miliardi). In quello stesso anno, Weah vinse il Pallone d’Oro e guidò poi la squadra alla vittoria del campionato.

Nonostante siano passati ormai 23 anni dalla sua ultima partita in rossonero, abbastanza da far esordire in Serie A il figlio, resta ancora oggi uno dei giocatori più importanti del Milan. Il suo gol coast-to-coast contro l’Hellas Verona nel 1996 è uno dei più iconici di sempre della Serie A.

Nuovo attaccante

Dalla Francia sono giunti negli ultimi anni due giocatori che hanno aiutato a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano, Rafael Leao e Mike Maignan, entrambi giunti dal Lille. La dirigenza rossonera spera di proseguire con questa buona tradizione, andando ad acquistare il nuovo centravanti.

Si tratta di Akor Adams, classe 2000, che il Montpellier ha prelevato quest’estate dal Lillestrom per la cifra di 4 milioni di euro. Il nigeriano non ha impiegato molto tempo ad ambientarsi, segnando una doppietta all’esordio contro Le Havre. Al momento ha realizzato 7 reti 970′ (un gol ogni 138′).

Capitolo Giroud

Negli ultimi anni il Milan ha cercato più volte (senza successo) un giocatore che potesse essere il rincalzo di Giroud, in attesa di poter arrivare a un attaccante di prospettiva. Adams potrebbe essere quell’attaccante.

Questo non esclude un nuovo rinnovo con il francese, il cui contratto scade a giugno 2024. Una società che vuole competere su tre fronti ai massimi livelli, però, non può avere come punto di riferimento un centravanti di 37 anni, per quanto straordinario possa essere. Qualora Giroud dovesse accettare un ruolo da comprimario e non più da titolare – e di conseguenza un contratto a cifre più basse – il rinnovo non sarebbe da escludere.