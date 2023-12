Inzaghi, ‘tragedia’ a scoppio ritardato | Fatale la Juve: perde un top per tutta la stagione

Il tecnico dell’Inter dovrà fare i conti con un problema che lo preoccupa e potrebbe protrarsi fino a maggio.

Nella sfida tra Juventus e Inter di domenica sera c’è stata, come ripetuto da diversi addetti ai lavori ed opinionisti, un po’ di delusione diffusa per la poca qualità che si è vista in campo e per un big match di cui tantissimi si aspettavano molto di più. Una partita in cui, soprattutto nel secondo tempo, l’ha fatta da padrone la paura ed il volersi accontentare del pareggio invece di rischiare per cercare di vincere.

Dopo un primo tempo godibile, infatti, nel secondo tempo si è visto poco o nulla. L’unico che ha davvero mostrato qualcosa di diverso, infiammato gli ultimi venti minuti del match è stato Juan Cuadrado che, subissato dai fischi dei suoi ex tifosi, ha provato diverse accelerazioni e dribbling che hanno leggermente messo in affanno la difesa bianconera.

Il colombiano rientrava in campo dopo un’assenza di oltre un mese per un’infiammazione al tallone d’achille. Un problema fastidioso che in realtà si era già presentato ad inizio settembre e che aveva visto il calciatore stare lontano dai campi di gioco già in precedenza per un altro mesetto. Lo staff medico dell’Inter ha scelto una terapia conservativa, ma per un certo periodo si era paventata anche la possibilità di un’operazione.

La situazione legata al rientro in campo di Cuadrado era diventata un vero e proprio mistero con gli stessi medici nerazzurri che non riuscivano ad individuare una data certa per il suo rientro in campo ed un suo pieno recupero dal problema infiammatorio.

Cuadrado, tutti i dubbi dell’Inter

Il rientro in campo contro la Juventus ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi nerazzurri e all’allenatore Simone Inzaghi, ma al momento non è ovviamente certo che il problema al tallone d’achille non si ripresenterà più. Tanto più che, vista anche l’età, il calciatore va gestito ed al momento non sembra avere nelle gambe la possibilità di disputare più di uno spezzone di partita.

Chiaro è, quindi, che si naviga a vista, sperando in aggiornamenti positivi e seguendo l’evoluzione della situazione giorno dopo giorno. Insomma, ad oggi Cuadrado non sembra dare le giuste garanzie fisiche soprattutto ad una squadra come l’Inter che giocherà ogni tre giorni e in tre competizioni diverse (quattro contando anche la Supercoppa Italiana) per molto tempo ancora.

Inter, ecco chi arriverà se Cuadrado non darà garanzie

L’infortunio di Pavard, inoltre, che costringe spesso Darmian ad arretrare nel terzetto difensivo, limita ancor di più le soluzioni a disposizione di Inzaghi sulla fascia destra. Ecco che il mese di gennaio e la sessione invernale di calciomercato potrebbero venire in soccorso dell’Inter. Il club nerazzurro potrebbe chiudere un’affare in entrata per rinforzare quella zona del campo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, se Cuadrado non dovesse dare le giuste garanzie fisiche da qui a gennaio, i dirigenti dell’Inter potrebbero tornare su Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano del Cagliari che può giocare anche da esterno destro a tutta fascia e che piace da diverso tempo a Marotta ed Ausilio.