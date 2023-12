Locatelli, fulmine a ciel sereno | Stagione finita e ritorno in campo nel 24/25, ecco perché

Locatelli, alla Juventus non servi più. Il centrocampista ex Sassuolo pronto a sedersi in panchina fino alla fine della stagione.

Seconda con 30 punti, a meno due dalla capolista Inter, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara alla Continassa in vista del match esterno che, tra qualche ora, la vedrà scendere in campo all’U-Power Stadium contro il Monza di Raffaele Palladino.

Una gara, quella valevole per la quattordicesima giornata di campionato in Serie A, che arriverà al termine della tre giorni di coppe europee che, com’è noto, non vedono quest’anno protagonista la Vecchia Signora a causa della penalizzazione di dieci punti subita lo scorso anno.

Una stagione senza impegni continentali, come non accadeva da 12 anni dalle parti della Torino bianconera, che gli uomini di Massimiliano Allegri stanno onorando nella maniera più bella e clamorosa possibile, visto l’attuale secondo posto in classifica con appena due lunghezze di ritardo sulla prima posizione dell’Inter.

Un’Inter che, fermata sul pareggio domenica scorsa all’Allianz Stadium, rappresenta, ora come ora, l’antagonista principale della formazione piemontese in un campionato che, nonostante un gioco lento e macchinoso e la completa assenza di qualità in mezzo al campo, la sta vedendo comunque protagonista a suon di risultati conquistati di “corto muso” i quali, a loro volta, stanno alimentando sempre più seriamente le possibilità di conquistare uno scudetto che all’ombra bianconera della Mole manca ormai dalla stagione 2019-2020.

Locatelli, faro sostituibile del centrocampo della Juve: l’ex Sassuolo potrebbe perdere il posto a gennaio

La centralità di Manuel Locatelli nei piani della Juventus di Massimiliano Allegri non è mai stata messa in discussione. Sempre in campo nelle prime 13 partite di campionato, di cui 12 giocate da titolare, l’ex giocatore del Sassuolo, da qualche ora a questa parte, sembra essere diventato l’agnello sacrificale del centrocampo bianconero.

Stando a voci di corridoio venute a galla recentemente, il classe ’98 potrebbe infatti finire più spesso in panchina a partire da gennaio a causa di un centrocampista molto più tecnico e veloce che la Juventus starebbe trattando con un club di Serie A. Un centrocampista che, vicinissimo all’Inter in estate, potrebbe sbarcare a Torino durante la sessione invernale di calciomercato.

Juventus, Samardzic ha detto sì: ora bisogna convincere l’Udinese

Vicinissimo, come detto, all’Inter di Simone Inzaghi in estate, Lazar Samardzic è il centrocampista che il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli è pronto a regalare a Massimiliano Allegri in vista della seconda parte di stagione. Un centrocampista che, dotato di grande tecnica e visione di gioco, avrebbe già detto sì al trasferimento alla Vecchia Signora.

Una Vecchia Signora che, convinto il giocatore, aspetta ora una concreta apertura da parte dell’Udinese, il quale avrebbe però già fatto capire di non volersi privare del giocatore già a gennaio se non davanti a un’offerta pari o superiore ai 20 milioni di euro. Offerta che, sebbene cospicua, potrebbe tranquillamente essere messa sul piatto dalla società del presidente Ferrero, disposta a tutto pur di ravvivare il proprio centrocampo con elementi duttili, tecnici e veloci come il serbo.