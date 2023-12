Stanco di fare panchina a Dimarco | Ausilio, nuovo problema: l’esterno vuole trasferirsi a Torino

Nuovo problema in casa Inter, stanco di essere la seconda scelta, il terzino vuole cambiare aria e andare a giocare a Torino

Da quando si è seduto sulla panchina interista Simone Inzaghi la fascia sinistra di difesa è stata blindata con l’esplosione di Federico Dimarco che si è imposto titolare anche nella Nazionale italiana. Per lui una lunga gavetta e un ritorno a casa dopo essere cresciuto nelle giovanili nerazzurre. La prima esperienza di rilievo in Serie A è stata con la maglia del Parma per poi essere confermato in rosa da Antonio Conte che aveva visto in lui grandi qualità.

Adesso il giocatore ha le carte in regola per diventare una delle bandiere della tifoseria interista, sulla falsariga di un ex capitano come Javier Zanetti che ha legato la sua carriera ai colori nerazzurri.

La curva e la società se lo augurano dato l’attaccamento alla maglia che Dimarco ha sempre dimostrato, oltre a qualità tecniche di livello internazionale, data la sua capacità di spingere sulla fascia e di calciare dalla distanza.

L’Inter ha così risolto il problema degli esterni dato che dai tempi di Maicon manca un interprete così devastante in quella zona del campo, in grado di interpretare al meglio sia la fase difensiva che offensiva.

Niccolò Corrado, il gioiellino dell’Inter nel mirino del Torino

Le grandi prestazioni di Dimarco costringono gli altri terzini alla panchina. Un giovane talento nerazzurro, classe 2000, per questo motivo sta meditando di abbandonare la sua squadra.

Si tratta di Niccolò Corrado, attualmente in prestito alla Ternana in Serie B e una delle poche note liete di questo complicato inizio di campionato per gli umbri, che hanno esonerato a causa dei risultati deludenti il tecnico Cristiano Lucarelli. Sul giocatore è forte l’interesse del Torino che vorrebbe ingaggiarlo per il prossimo anno, date le probabili partenze di Vojvoda e di Soppy.

La Serie B fucina di giovani talenti anche in chiave Nazionale

Cresciuto nella primavera interista, Corrado si sta facendo notare in Serie B, contro avversari temibili e su campi in cui si combatte pallone su pallone. Un campionato competitivo e molto combattuto in cui molti giovani hanno occasione di mettersi in mostra e di crescere.

Insigne, Immobile, Fagioli, Florenzi, Cristante sono solo alcuni dei giocatori italiani che giocano nei top club di Serie A che si sono imposti prima nel campionato cadetto.