De Laurentiis, la priorità a Madrid non era la partita | Prenotato il sostituto di Meret

A Madrid il Napoli ha ancora una volta evidenziato il problema riguardante l’estremo difensore e De Laurentiis si guarda attorno.

Negli anni in cui sulla panchina del Napoli erano seduti Carletto Ancelotti e Gennaro Gattuso, il più delle volte, gli si era preferito David Ospina che, anche nella prima stagione di Luciano Spalletti, era stato quasi sempre il titolare della squadra partenopea. Nonostante il grosso investimento fatto in sede di calciomercato per acquistarlo, quindi, Alex Meret non riusciva a trovare spazio a sufficienza.

Ad inizio della scorsa stagione, poi, la società partenopea pare indirizzata a portare a Napoli, Keylor Navas. Meret rifiuta così il rinnovo e pare destinato a partire per poter finalmente giocare da titolare senza alternative ingombranti. Alla fine, però, il portiere del Paris Saint Germain non arriva e per l’ex estremo difensore di SPAL e Udinese cambia tutto.

Meret non viene più messo in discussione da Spalletti e, a parte qualche errore marginale e non decisivo, gioca forse la sua miglior stagione della carriera. A fine anno arriverà lo Scudetto, il trionfo, la stima della piazza e il posto fisso tra i convocati in Nazionale.

I problemi per Alex a Napoli sembrano essere finiti, il titolare ormai è lui e non ci sono più discussioni in merito. Questa fiducia piena, però, dura pochissimo. La stagione dei partenopei comincia male e, oltre a Rudi Garcia, anche Meret finisce sul banco degli imputati. Qualche errore lo fa, ma le critiche sembrano comunque prevenute e ingenerose.

Meret, le critiche si fanno sempre più aspre

Quando piove, però, lo fa sempre sul bagnato e, nella sfida di mercoledì sera al Santiago Bernabeu contro l Real Madrid, Meret è colpevole del gol del 3-2 subito dalla sua squadra, quello decisivo. Il tiro dalla distanza di Nico Paz all’84’ non è irresistibile, il portiere della Nazionale si distende per prenderlo, ma la palla gli rimbalza male ed entra in rete.

Un errore di valutazione di Meret molto evidente che poi, a conti fatti, vale la sconfitta e la mancata qualificazione del Napoli agli ottavi con un turno di anticipo. Per i tifosi, che già non lo vedevano di buon occhio, è solo l’ennesima conferma del fatto che la squadra abbia bisogno di un portiere un po’ più affidabile.

Napoli, ecco l’idea per il sostituto di Meret

Il Presidente Aurelio De Laurentiis si sta guardando attorno e sembra che l’alternativa a Meret sia stata già individuata. Proprio il Santiago Bernabeu e la sfida contro il Napoli, infatti, potrebbe essere stata l’occasione per intavolare una trattativa con il Real Madrid per il portiere ucraino Lunin, ieri titolare contro il Napoli.

Il Real, che a fine stagione recupererà l’infortunato Cortouis, secondo quanto riportato da Fichajes, vorrebbe trattenere anche Kepa, arrivato in prestito dal Chelsea per una stagione. Viste le buone prestazioni del portiere spagnolo l’idea è quello di affiancarlo al belga e di far partire Lunin che, come detto, piace al Napoli.