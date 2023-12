Bianconeri in lacrime: l’infortunio è gravissimo | Grande ritorno in Serie A tra gli svincolati

A causa del grave infortunio che ha subito, la società corre ai ripari e punta su uno svincolato che potrà tornare molto utile

Dopo gli impegni europei di questa settimana, ricomincia la Serie A con il turno numero 14. L’Inter continua a guardare tutti dall’alto con la Juventus a inseguire con solo due punti di distacco. Più dietro il Milan e il Napoli che al momento occupano gli altri due posti validi per qualificarsi alla prossima Champions League. Tante sorprese, dal Bologna che insegue al quinto posto, alla delusione Lazio che si trova solo a metà classifica.

Ritornano in campo tre giocatori importanti. La Fiorentina potrà puntare di nuovo su Kayode sulla fascia difensiva, un rientro che potrà tornare comodo a Vincenzo Italiano, dato anche il turno di Conference League che ha appesantito parte della rosa.

Per il Cagliari, in ripresa nelle ultime giornate, torna a centrocampo Nandez a dare geometrie e a organizzare la fase offensiva dei sardi. Infine rientro anche per Danilo al centro della difesa juventina, per la delicata trasferta sul campo del Monza.

Infortunato invece Leao. Pesante assenza per un Milan reduce dalla sconfitta di Champions League contro il Borussia Dortmund a San Siro che mette a serio repentaglio la qualificazione dei rossoneri agli ottavi di finale.

L’Udinese priva di Bijol e con una nuova idea per il mercato

L’Udinese invece dovrà fare a meno di Jaka Bijol che ha riportato una frattura da stress dello scafoide del piede sinistro. I friulani sono in ripresa grazie alla cura Cioffi che da quando è tornato sulla panchina dei bianconeri ha riportato punti e autostima a un gruppo smarrito e sui bassi fondi della classifica.

In difesa si pensa al profilo di Mustafi, attualmente svincolato, per rinforzare il reparto e consentire la permanenza in Serie A e una salvezza tranquilla per una piazza abituata a risultati superiori rispetto a quelli di questo inizio di stagione.

Le squadre immischiate nella lotta salvezza

La lotta per la salvezza è quanto mai agguerrita. In crisi nera il Verona che non vince dalle prime due partite di campionato e con Baroni a un passo dall’esonero. In calo anche il Lecce che continua però a mostrare un ottimo calcio.

In ripresa l’Empoli e la Salernitana che hanno cambiato allenatore con l’arrivo rispettivamente di Andreazzoli e di Simone Inzaghi. Ci sarà da combattere sino all’ultima giornata per mantenere la categoria ed evitare la B.