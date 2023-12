Incredibile Marotta: ha preso l’altro Thuram | Scacco matto a Furlani

L’Inter sta per assicurarsi un nuovo promettente giocatore, battendo la concorrenza dei cugini del Milan, ecco di chi si tratta

Inter in testa alla classifica di Serie A dopo essere uscita indenne dallo scontro diretto dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Confermato il vantaggio di due punti sulla principale rivale, al momento, per la conquista dello Scudetto e della seconda stella. Simone Inzaghi si è detto rammaricato per non aver centrato i tre punti ma è senza dubbio soddisfatto dell’andamento stagionale della sua squadra.

Infatti anche in Champions League il percorso dei nerazzurri è stato netto con la qualificazione agli ottavi di finale centrata con due turni d’anticipo e la possibilità di arrivare in testa al girone per evitare possibili top club nel prossimo sorteggio.

Nella passata stagione in semifinale epico derby contro i cugini del Milan, vinto con merito dall’Inter. Tra le due squadre in questi anni ci sono stati anche scontri accesi per accaparrarsi giocatori sul mercato.

Due filosofie diverse in campo con i rossoneri che puntano su giovani promesse da far crescere grazie al tecnico Stefano Pioli mentre l’Inter non disdegna player con esperienza già acquisita e che possano dare garanzie immediate.

L’Inter su Tiago Djalò, possibile arrivo a parametro zero per la difesa

Beppe Marotta e Piero Ausilio si sono fatti notare anche per l’attenzione rivolta ai giocatori in scadenza di contratto, acquistabili a parametro zero in quanto svincolati. Un esempio l’arrivo di Cuadrado nel mercato estivo.

I due direttori sportivi stanno monitorando la situazione di Tiago Djalò, difensore di 23 anni con una breve esperienza alle spalle nel Milan e attualmente in forza al Lille in Ligue 1. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono intenzionati a convincerlo a firmare già a gennaio dato il contratto in scadenza a giugno e per battere la possibile concorrenza.

La situazione della difesa dell’Inter, rinforzata dal mercato estivo

Difesa interista che si è rinforzata con l’approdo ad Appiano Gentile dell’esperto centrale e terzino Benjamin Pavard dal Bayern Monaco e titolare anche nella Nazionale francese. Con gli italiani Bastoni e Acerbi, confermati dopo l’eccellente stagione trascorsa, sta formando un terzetto di assoluto livello.

Le seconde linee non stanno dando particolari apprensioni a Simone Inzaghi e sono utilizzati con cautela dal tecnico che cerca di far rifiatare i titolari, senza che siano appesantiti dagli impegni ravvicinati del denso calendario di questo autunno.