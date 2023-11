Un dolore immenso | Allegri, non c’è pace per il tuo pupillo: 12 mesi di stop

Uno dei calciatori preferiti dell’allenatore della Juventus ha subito un nuovo grave infortunio che lo terrà ancora ai box.

Ad essere sempre più decisivi per le sorti ed il cammino di una squadra durante una stagione, soprattutto da quando si gioca così tanto e praticamente ogni tre giorni, sono i problemi muscolari e gli infortuni che possono condizionare, e di parecchio, le prestazioni e i risultati.

A fare i conti con questo problema, tra le big di Serie A, ormai da tempo, sono soprattutto Milan, Roma e Juventus. I bianconeri, nelle ultime tre stagione, praticamente dal ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina, hanno dovuto fronteggiare diversi periodi con lunghe liste di indisponibili. Nella passata stagione, per esempio, non hanno trovato pace Pogba, che praticamente non ha mai giocato, ma soprattutto Chiesa e Vlahovic.

Anche in questa nuova stagione per il tecnico livornese il problema si è ripresentato. Al netto delle lunghe squalifiche che terranno Pogba e Fagioli lontani dai campi di gioco almeno fino al termine di questa stagione, lunghi stop per infortuni hanno riguardato Alexsandro, De Sciglio che è out già dagli ultimi mesi della scorsa stagione, Danilo e Weah. Anche Chiesa e Vlahovic hanno dovuto fermarsi per qualche acciacco di troppo.

Un problema che continua a ripresentarsi nonostante la Juve non abbia impegni europei e che, insieme ad una rosa che sembra oggettivamente corta, rappresenta la vera incognita dei bianconeri in vista della probabile lotta Scudetto che potrà andare in scena da qui a fine stagione.

Non solo Juve, anche un ex pupillo di Allegri si fa male

Anche da altre parti, però, non se la passano meglio circa gli infortuni. Un ex pupillo di Massimiliano Allegri, infatti, ha accusato un nuovo problema dopo quello gravissimo occorso già lo scorso febbraio. Parliamo di Rodrigo Bentancur che nella Juventus ha militato dal 2017 al gennaio 2022 ed è stato allenato dal tecnico livornese per le prime due stagioni.

L’uruguaiano si era rotto il legamento crociato del ginocchio lo scorso 12 febbraio ed era stato costretto a stare ai box per più di otto mesi. Era tornato in campo a fine ottobre per tre spezzoni di gara e, domenica scorsa, nel match del suo Tottenham contro l’Aston Villa, era stato schierato titolare per la prima volta dopo il lunghissimo stop. Il rientro però non è stato fortunato.

Nuovo grave stop, non c’è pace per il Tottenham

Poco dopo la mezzora di gioco, infatti, Bentancur si è fatto male dopo uno scontro di gioco con il polacco Cash. Sostituzione immediata e responso impietoso: lesione alla caviglia che lo terrà lontano dai campi di gioco almeno fino a febbraio, anche se il rischio concreto è di altri quattro mesi di stop.

Non c’è pace quindi per l’ex centrocampista della Juventus che stava finalmente tornando a vedere la luce infondo ad un tunnel lunghissimo. Così come non c’è pace per l’allenatore del Totttenham Postecoglu che deve fare i conti con una lunghissima lista di indisponibili. Oltre a Bentancur, infatti, saranno fuori per tutto il resto del 2023 anche Van der Ven ed il fantasista Maddison, mentre per Perisic la stagione è già finita da un pezzo.