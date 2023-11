Tradito dal compagno di squadra | Zielinski non ci crede: si fidava di lui

Zielinski ancora non ci crede: è stato scaricato senza neanche accorgersene. Dietro a tutto si nasconde incredibilmente un compagno di squadra.

Piotr Zielisnki è sicuramente uno degli elementi più importanti della rosa del Napoli, passata recentemente sotto la gestione di Walter Mazzarri. Un elemento, il polacco, sbarcato all’ombra del Vesuvio nell’agosto 2016 e diventato subito intoccabile per tutti gli allenatori passati in azzurro nel corso di questi sette anni.

Da Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti, passando per Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti, fino a Rudi Garcia e Walter Mazzarri, sono infatti vari i tecnici che hanno sempre messo al centro dei propri piani tecnico-tattici il centrocampista ex Empoli e Udinese.

Un centrocampista che, rientrato anzitempo dal ritiro della Polonia quasi due settimane fa, a causa dell’angina streptococcica che lo aveva costretto a saltare i match contro Repubblica Ceca e Lettonia, ha sorpreso tutti prendendo regolarmente parte al vittorioso match di sabato pomeriggio contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Una vittoria, quella ottenuta sul campo del Gewiss Stadium di Bergamo grazie alle reti di Kvaratskhelia ed Elmas, che ha permesso ai partenopei di blindare, almeno per ora, il quarto posto in classifica, occupato attualmente con tre punti di vantaggio su Roma e Bologna.

Napoli, Zielinski intoccabile fino a giugno, poi la cessione

La centralità di Piotr Zielinski nei piani del Napoli non è mai stata messa in discussione nel corso degli anni. Legato al club azzurro, come detto, dall’agosto 2016, il centrocampista polacco è infatti tuttora uno degli intoccabili del patron Aurelio De Laurentiis che su di lui investì poco più di 15 milioni di euro per strapparlo all’Udinese.

Quindici milioni di euro spesi più che bene dal numero uno dei campani, che hanno contribuito e non poco alla conquista del terzo scudetto del club azzurro, arrivato matematicamente lo scorso maggio al termine di una cavalcata fantastica. Uno scudetto che, salvo sorprese, dovrebbe rappresentare l’ultimo dei due titoli componenti il palmares napoletano del classe ’94 al quale non dovrebbe essere rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Napoli, Zielinski via in estate: il sostituto è un compagno di squadra in nazionale

Messo in conto l’addio di Zielinski a partire dal prossimo 1 luglio, il Napoli è già partito alla ricerca del suo sostituto. Un sostituto che, stando a quanto emerso in queste ore, gli uomini di mercato azzurri avrebbero individuato in Turchia tra le file del Fenerbahçe.

Di proprietà del club turco, Sebastian Szymanski sarebbe infatti il nome del centrocampista che i campani potrebbero portare in Italia la prossima stagione. Valutato dalla società gialloblù, alla quale è legato da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, intorno ai 18 milioni di euro, il classe ’99, che con Zielinski ha già condiviso più volte i ritiri della Polonia, potrebbe presto compiere un bel salto di qualità, trasferendosi in quello che, secondo il ranking Uefa delle federazioni, è il terzo campionato d’Europa alle spalle di Liga e Premier League.