Lo hanno messo fuori squadra | Milinkovic Savic vola a Torino: corona il sogno dei tifosi

Milinkovic Savic è pronto a una nuova esperienza calcistica, il suo legame con la tifoseria e la sua attuale squadra è ai minimi storici

Sergej Milinkovic Savic è diventato leader dell’Al Hilal che sta guidando la Roshn Saudi League. Incredibile quanto è successo nell’ultima giornata di campionato con la sua squadra che ha vinto per 9 a 0 in trasferta, con il centrocampista serbo a segno, per la sua quarta rete da quando si è trasferito in Arabia Saudita.

Miglior attacco e difesa, con il portiere Bono, il difensore ex Napoli Koulibaly a guidare il reparto offensivo e Ruben Neves il compagno di reparto di Milinkovic a dettare geometrie in mezzo al campo.

Un impatto subito devastante per un giocatore di livello assoluto e che poteva giocarsela anche in un top club europeo, perfetto lanciatore per la coppia di centravanti formata da Malcom e Mitrovic, autori di 11 e 9 reti.

A tenere testa per la lotta per il titolo è la squadra di Cristiano Ronaldo, capocannoniere con 15 gol realizzati in 13 partite disputate. Un altro bomber che sta mantenendo numeri importanti è Karim Benzema, a quota 8.

Il difficile momento di Vanja Milinkovic Savic, ai margini del Torino

Vanja non se la sta passando invece molto bene. Il fratello di Milinkovic non è sceso in campo nel posticipo di lunedì che il Torino ha disputato a Bologna, con la sconfitta finale per 2 a 0 contro la squadra di Thiago Motta, lanciata in zona Europa.

Il portiere è tornato a Torino senza giocare, è molto criticato dalla tifoseria che preferisce al suo posto Gemello. Non è da escludere che il patron Umberto Cairo valuti una sua cessione già nel mercato di riparazione di gennaio.

Un Torino tra alti e bassi, metà classifica ma pochi reti segnate

Un Torino che ha ancora fa fatica ad esprimersi in Serie A. Metà classifica con prestazioni insufficienti e parecchie sconfitte all’attivo. Manca un’identità precisa di gioco a una squadra che ha comunque molto carattere, trasmesso dal suo tenace allenatore, Ivan Juric, confermato al timone dei granata.

Si fa fatica a segnare, nonostante l’arrivo di un potenziale bomber come Duvan Zapata che ha scelto Torino per rilanciarsi e trovare più spazio, dopo la fine della sua parentesi con l’Atalanta. L’obiettivo resta quello di una salvezza tranquilla, con le basi da gettare il prima possibile per un futuro più roseo.