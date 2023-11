Lo hanno sorpreso a spiare | Vlahovic sembra aver gradito: sconcerto nello spogliatoio

Dusan Vlahovic nota il dettaglio e lo fa presente a tutti. La Juventus inizia a fare i conti con l’operato di Cristiano Giuntoli.

Uscita indenne dalla sfida interna di domenica sera contro l’Inter di Simone Inzaghi, conclusasi sull’1-1 grazie alle reti nel primo tempo di Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez, la Juventus di Massimiliano Allegri è già al lavoro in vista del match esterno di venerdì sera sul campo dell’U-Power Stadium contro il Monza di Raffaele Palladino.

Un match, quello contro i brianzoli, che i bianconeri saranno chiamati ovviamente a vincere non solo per scavalcare al primo posto i nerazzurri, che saranno impegnati a Napoli domenica sera, ma anche per portare avanti la propria di striscia di risultati utili consecutivi fatta attualmente di sei vittorie e due pareggi.

Una serie di risultati utili consecutivi non indifferente, quella della Vecchia Signora la quale, come molte altre squadre, mediante il lavoro del proprio direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, sta iniziando a strizzare l’occhio al calciomercato la cui sessione invernale scatterà tra poche settimane.

Una sessione invernale di trattative che potrebbe veder sbarcare sulla sponda bianconera del Po un giocatore, a molti tuttora sconosciuto, che l’ex dirigente del Napoli è pronto a portare in Italia come già fatto lo scorso anno con Khvicha Kvaratskhelia, acquistato per poco più di 13 milioni di euro dai georgiani della Dinamo Batumi.

Juventus, servono i gol degli attaccanti: Vlahovic è il migliore con appena cinque gol

Delle sei squadre, attualmente alle sue spalle e in lotta per un posto in Champions League, la Juventus è quella con il secondo peggior attacco, a pari merito con la Fiorentina, con 20 gol segnati nelle prime 13 partite di campionato. Solo il sorprendente Bologna di Thiago Motta, attualmente quinto insieme alla Roma, ha infatti fatto peggio con 15 gol realizzati fin qui.

Occorrono i gol degli attaccanti e occorrono subito. Vincere di “corto muso” va bene, ma Vlahovic (ad oggi il miglior marcatore della Vecchia Signora con cinque gol) e compagni devono darsi una svegliata. Nonostante un gioco lento e macchinoso che influisce e non poco sul loro rendimento, i centravanti bianconeri devono chiaramente fare di più. Lo scudetto, d’altronde, non può arrivare solo grazie ai gol dei difensori nati da palla inattiva.

Juventus, occhi su Bardghji del Copenaghen: Giuntoli pronto a piazzare il colpo

Giovane attaccante classe 2005, Roony Bardghji è il nome finito recentemente nella lista dei desideri della Juventus del presidente Ferrero. Legato al Copenaghen da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, il 18enne svedese di origini siriane, potrebbe presto sbarcare in Italia grazie all’attento e meticoloso lavoro del direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli.

Sulla scia di quanto già fatto lo scorso anno a Napoli con l’arrivo in azzurro di Kvicha Kvaratskhelia, il dirigente classe ’72 è infatti pronto a piazzare il colpo per l’ancora poco conosciuto giocatore scandinavo il quale, valutato appena 10 milioni di euro dal club danese, è pronto a compiere un importante salto di qualità sbarcando in Serie A. La trattativa tra Juventus e Copenaghen non è stata ancora avviata, ma nelle prossime settimane dovremmo sicuramente saperne di più.