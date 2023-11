Ufficiale: si è rotto il crociato | Salterà gli Europei, Chiesa è in lacrime

Costretto a saltare i prossimi Europei a causa della rottura del crociato, letale l’infortunio nell’ultimo turno di campionato

Quanto è successo tra il giugno e il luglio del 2021 è nei ricordi di tutto il popolo italiano. Una Nazionale allo sbando, reduce dalla mancata qualificazione ai Mondiali di Russia del 2018, si appresta a disputare gli Europei con un nuovo ciclo e tanti esordienti in una competizione così prestigiosa. La gara d’esordio si svolge a Roma ed è subito una vittoria schiacciante contro la Turchia, che trasmette subito entusiasmo a tutto l’ambiente.

Il passaggio del turno nel girone di eliminazione avviene con prestazioni convincenti e agilità. L’avversaria dei quarti di finale è l’ostico Belgio, ricco di giocatori di caratura internazionale e pretendente al titolo.

Gli azzurri dominano in lungo e in largo e vincono la partita con merito, conquistando così il pass per la semifinale che li vedrà affrontare la Spagna di Luis Enrique. Una gara in cui gli iberici hanno la meglio nel possesso palla, con l’Italia in difficoltà.

Impressiona Federico Chiesa, autore di una rete e di un gioco trascinante sulle fasce. Sempre pericoloso, guida gli azzurri sino ai calci di rigore, con l’Italia che vince e poi diventerà campione battendo l’Inghilterra sempre dagli undici metri a Wembley.

Felix Brych infortunato, per lui la rottura del crociato

In semifinale l’arbitro è stato il tedesco Felix Brych, il quale sarà costretto a saltare i prossimi Europei, con Chiesa dispiaciuto dell’accaduto dato che il ricordo di quella notte è ancora impresso nella sua mente, compreso quindi il fischietto di quella storica gara.

L’arbitro si è infortunato nel corso del match dell’ultima giornata di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Stoccarda, con la rottura del crociato. Al suo posto ha fatto il suo esordio in Bundesliga Patrick Schwengers, il quarto uomo, di appena 28 anni.

Gli Europei in Germania, l’Italia qualificata pensa a difendere il titolo

Non sappiamo chi saranno gli arbitri italiani che saranno impegnati nei prossimi Europei che si disputeranno a giugno 2024 in Germania, anche se il nome più quotato è Daniele Orsato.

L’Italia intanto si è qualificata dopo il pareggio ottenuto contro l’Ucraina per 0 a 0 in una gara fisica e controllata dalla squadra guidata da Luciano Spalletti, nonostante un rigore dubbio non fischiato agli avversari nei minuti di recupero. Difendere il titolo sarà complicato ma gli azzurri daranno tutto.