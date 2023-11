Rabiot, tegola pesantissima | Rischia la rescissione del contratto, ecco cos’è successo

Adrien Rabiot può salutare la Juventus a fine stagione, i bianconeri costretti a correre già ai ripari, le possibili soluzioni

Juventus che ha pareggiato all’Allianz Stadium nello scontro diretto contro l’Inter di Simone Inzaghi, mantenendosi così a sole due lunghezze dai nerazzurri che guidano la classifica di Serie A. I bianconeri sono consapevoli di essere inferiori rispetto ai rivali a livello di rosa ma la mancanza di competizioni europei consente loro di concentrarsi solo sul campionato e di poter approfittare della stanchezza fisica e mentale degli impegni ravvicinati interisti.

Un inizio di stagione al di sopra delle aspettative nonostante la squalifica inflitta a due uomini cardine del centrocampo come Nicolò Fagioli, tra le migliori novità della passata Serie A, e di Paul Pogba che era chiamato al rilancio definitivo.

Max Allegri ha ricompattato il gruppo e ha fatto sentire importante ogni componente della sua rosa, utilizzando anche giocatori di solito ai margini come Miretti o Nicolussi Caviglia che ha debuttato da titolare proprio nel big match della scorsa domenica.

A centrocampo titolare anche Adrien Rabiot che risulta imprescindibile per il gioco del tecnico livornese e che è rimasto a Torino con un rinnovo annuale che non rende tranquilla la società, dato il rischio di perderlo a zero il prossimo giugno in caso della rescissione del contratto.

La Juventus e il mercato in entrata, a gennaio previsti rinforzi

Cristiano Giuntoli non ha ancora potuto mostrare le sue doti di direttore sportivo dato che è approdato alla Juventus a mercato estivo già iniziato e con scarsa liquidità economica per poter effettuare un colpo in entrata.

La sentenza Uefa che non avrà ripercussioni sulla stagione prossima e l’ottimo inizio di campionato, con i bianconeri inseriti nella lotta per lo Scudetto, incentivano la dirigenza a investire nel mercato di riparazione di gennaio.

Ferguson nel mirino della Juventus, le incognite per il suo approdo in bianconero

Il reparto che necessita di innesti è senza dubbio il centrocampo. Max Allegri chiede almeno due giocatori. Piace molto Ferguson, in forza al sorprendente Bologna guidato da Thiago Motta e in piena zona Europa League.

Il centrocampista scozzese classe 1999 è tra i migliori volti di questo primo spezzone di Serie A ma la trattativa parte in salita dato che gli emiliani lo lasceranno partire solo di fronte a un’offerta ritenuta congrua. Si tratta quindi di un’operazione che, se avverrà, non sarà low cost.